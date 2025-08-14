Sanju Samson:...तो चेन्नई सुपरकिंग्स में नहीं आएंगे संजू सैमसन? रविचंद्रन अश्विन ने समझा दिया गणित

Sanju Samson Chennai Super Kings: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन टीम से अलग होना चाहते हैं. उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई है. उनका नाम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) से जोड़ा जा रहा है. सैमसन ने ट्रेड या रिलीज करने के लिए राजस्थान को कह दिया है. टीम प्रबंधन उनके संभावित ट्रेड डील की तलाश में जुट गया है. सीएसके ने भी उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है. वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक लंबे समय के लिए कप्तान की तलाश में हैं. उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक कप्तान है, लेकिन उनमें सैमसन जितना अनुभव नहीं है.

राजस्थान की मांग और सीएसके की असमंजस

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को संजू सैमसन का प्रस्ताव दिया, लेकिन बदले में रवींद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ या शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों की मांग की. हालांकि, सीएसके ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अब वैकल्पिक समाधान की तलाश में है. सीएसके के वरिष्ठ खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर समझाया कि फिलहाल संजू सैमसन का सीएसके में आना मुश्किल है. उन्होंने इसके पीछे कई जटिलताओं का हवाला दिया.

ये भी पढ़ें: महारिकॉर्ड के करीब ग्लेन मैक्सवेल...साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचेंगे इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार होगा ऐसा

अश्विन ने समझाया ट्रेडिंग का गणित

अश्विन ने लखनऊ सुपर जायंट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सीएसके सैमसन को 18 करोड़ रुपये में साइन करती है, तो वे अपने पर्स को ठीक नहीं कर पाएंगे. राजस्थान ने पिछले सीजन में सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अश्विन ने यह भी बताया कि सीएसके आम तौर पर खिलाड़ियों की ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती है और यही वजह है कि सैमसन के सीएसके में आने की संभावना कम है.

अश्विन ने दिया उदाहरण

अश्विन ने आगे कहा, "सीएसके-राजस्थान ट्रेड काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर संजू को सीएसके में ट्रेड किया जाता है और राजस्थान फिर अन्य टीमों के साथ ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो उन्हें बदले में मूल्यवान खिलाड़ी मिलने की संभावना नहीं है. उदाहरण के लिए, अगर राजस्थान को रवि बिश्नोई जैसा स्पिनर चाहिए और वे लखनऊ से संपर्क करते हैं, तो समस्या यह है कि अगर लखनऊ संजू को लेता है और बिश्नोई को छोड़ता है, तो उन्हें संजू को रिटेन करने के लिए आवश्यक बाकी पर्स भी संभालना होगा - जो लखनऊ की जिम्मेदारी बन जाएगी.''

ये भी पढ़ें: बैडलक! कभी तिहरा शतक नहीं लगा सके दुनिया के ये टॉप-6 बल्लेबाज, एक तो छह रन से रह गया था दूर

'सीएसके ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती'

अश्विन ने यह भी साफ किया, ''सीएसके आम तौर पर ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती है. वे रवींद्र जडेजा या शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड नहीं करने वाले हैं. इसलिए संजू के सीएसके में आने की संभावना कम है जैसा कि मैंने बताया है. इस तरह के ट्रेड से राजस्थान को भी ज्यादा फायदा नहीं होगा.''