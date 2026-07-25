'आपको जरूरत है तो कॉल करें...' सेलेक्शन को लेकर सैमसन की दो टूक, चापलूसी पर दिया बेबाक बयान

इंडिया सेलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा, "मैं IPL में पहले ही साबित कर चुका हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम को मेरी जरूरत है, तो मुझे बहुत सारे रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' जीतने की जरूरत नहीं है. ऐसे कई मौके आए हैं जब मैं वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने के बहुत करीब था, लेकिन किसी और को चुन लिया गया. पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने लीडर्स के पास जाकर कहे, 'भैया, प्लीज मुझे चुन लीजिए, मैं खेलूंगा.' मेरा रवैया हमेशा ऐसा रहता है, 'मैं यहाँ हूं, अगर आपको मेरी जरूरत है, तो मुझे कॉल कीजिए.' मैं अपनी ट्रेनिंग और प्रोसेस जारी रखूंगा. लेकिन जब आपको लगेगा कि आपको संजू की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी मेरा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलकर आएगाय ऐसा ही CSK में भी हुआ और इस बार वर्ल्ड कप में भी."