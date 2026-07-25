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'आपको जरूरत है तो कॉल करें...' सेलेक्शन को लेकर सैमसन की दो टूक, चापलूसी पर दिया बेबाक बयान

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों छुट्टियों पर हैं. भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, लेकिन सैमसन को आराम दिया गया है. इस बीच सैमसन ने अपने टीम में सेलेक्शन को लेकर खुलकर बात की, साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि आखिर राजस्थान रॉयल्स को क्यों छोड़ा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:51 AM IST
'आपको जरूरत है तो कॉल करें...' सेलेक्शन को लेकर सैमसन की दो टूक, चापलूसी पर दिया बेबाक बयान
Image Credit: Sanju Samson

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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