'आपको जरूरत है तो कॉल करें...' सेलेक्शन को लेकर सैमसन की दो टूक, चापलूसी पर दिया बेबाक बयान

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों छुट्टियों पर हैं. भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, लेकिन सैमसन को आराम दिया गया है. इस बीच सैमसन ने अपने टीम में सेलेक्शन को लेकर खुलकर बात की, साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि आखिर राजस्थान रॉयल्स को 11 साल बिताने के बाद क्यों छोड़ा. उन्होंने पिछले सीजन सीएसके का प्रतिनिधित्व किया था और आईपीएल करियर में नई शुरुआत की.
जियोस्टार के शो 'सुपरस्टार्स' पर बात करते हुए संजू सैमसन ने बताया कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से नाता क्यों तोड़ा. उन्होंने कहा, "राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना एक बहुत बड़ा जोखिम था. एक बार जब आप फ्रेंचाइजी को अपनी भावनाएं बता देते हैं, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता. आप किसी ऐसी टीम में पहुंच सकते हैं, जहां आप नहीं जाना चाहते या फिर सीधे ऑक्शन में जा सकते हैं. वहां, कोई गारंटी नहीं होती.
संजू ने वजह बताते हुए कहा, "मुझे पूरा यकीन था कि 2025 RR के साथ मेरा आखिरी सीजन होगा. मैंने अपने परिवार और पत्नी के साथ लंबी बातचीत की. वे मुझसे पूछते रहे कि क्या यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं. हमने 2-3 हफ्तों तक इस पर चर्चा की और फिर तय किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है. मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं. मुझे विश्वास है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं और शून्य से शुरुआत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं."
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इंडिया सेलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा, "मैं IPL में पहले ही साबित कर चुका हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम को मेरी जरूरत है, तो मुझे बहुत सारे रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' जीतने की जरूरत नहीं है. ऐसे कई मौके आए हैं जब मैं वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने के बहुत करीब था, लेकिन किसी और को चुन लिया गया. पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने लीडर्स के पास जाकर कहे, 'भैया, प्लीज मुझे चुन लीजिए, मैं खेलूंगा.' मेरा रवैया हमेशा ऐसा रहता है, 'मैं यहाँ हूं, अगर आपको मेरी जरूरत है, तो मुझे कॉल कीजिए.' मैं अपनी ट्रेनिंग और प्रोसेस जारी रखूंगा. लेकिन जब आपको लगेगा कि आपको संजू की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी मेरा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलकर आएगाय ऐसा ही CSK में भी हुआ और इस बार वर्ल्ड कप में भी."