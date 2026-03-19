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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: संजू सैमसन के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करते ही धोनी के महान क्लब में होगी एंट्री

IPL 2026: संजू सैमसन के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करते ही धोनी के महान क्लब में होगी एंट्री

संजू सैमसन की नजर अब आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन पर है. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. संजू सैमसन का यही फॉर्म बरकरार रहा तो वह आईपीएल 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. यह उपलब्धि विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सिर्फ एमएस धोनी के नाम हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 19, 2026, 08:08 PM IST
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े हीरो के रूप में उभरे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में नाबाद 97, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89, और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन बनाकर संजू सैमसन ने भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

संजू सैमसन के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका

संजू सैमसन की नजर अब आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन पर है. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. संजू सैमसन का यही फॉर्म बरकरार रहा तो वह आईपीएल 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. यह उपलब्धि विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सिर्फ एमएस धोनी के नाम हैं.

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धोनी के महान क्लब में होगी एंट्री

एमएस धोनी आईपीएल इतिहास के एकमात्र ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिनके नाम 5,000 या उससे ज्यादा रन हैं. धोनी ने 2008 से 2025 के बीच 278 मैचों की 242 पारियों में 24 अर्धशतक की मदद से 5,439 बनाए हैं. केएल राहुल के 5,000 से ऊपर रन हैं, लेकिन उन्होंने आईपीएल करियर में हर मैच में बतौर विकेटकीपर नहीं खेला है. संजू आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने और धोनी के विशेष क्लब में शामिल होने के बेहद करीब है.

296 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

संजू सैमसन ने 2013 से 2025 के बीच 177 मैचों की 172 पारियों में 3 शतक और 26 अर्धशतक लगाते हुए 4,704 रन बनाए हैं. 296 रन बनाते ही लीग में उनके 5,000 रन पूरे हो जाएंगे, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे. आगामी सीजन में लीग में 5,000 रन पूरे करना और धोनी के क्लब में शामिल होना सैमसन के लिए विशेष होगा. इसकी वजह ये है कि इस बार वह धोनी के साथ उनकी ही टीम सीएसके की पीली जर्सी में खेलेंगे.

CSK ने संजू सैमसन को किया था ट्रेड

संजू सैमसन 2018 से लगातार राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेल रहे थे. 2021 में उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था. 2022 में उनकी कप्तानी में टीम फाइनल खेली थी. 2025 सीजन की समाप्ति के बाद उन्होंने टीम से अलग होने का फैसला लिया था, और इसके बाद CSK ने उन्हें RR के साथ ट्रेड किया.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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