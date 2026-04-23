पीली जर्सी में संजू सैमसन का धमाका, बदल दिया 19 सालों का इतिहास, धोनी-रैना जैसे धुरंधर भी नहीं कर सके ये कारनामा

Sanju Samson: शुरुआत के कुछ मैचों में फेल होने के बाद स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर पीली जर्सी का रंग चढ़ गया है. गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संजू ने धमाकेदार शतक जड़ा. CSK के लिए अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 2 शतक जड़कर सनसनी मचा दी है. मुंबई के गेंदबाजों की अकेले क्लास लगाते हुए सैमसन ने वो कारनामा कर दिखाया जो आईपीएल के इतिहास में सीएसके के बड़े-बड़े धुरंधर नहीं कर सके थे.

संजू सैमसन मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक ठोकने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ये कमाल अपने पहले सीजन में ही कर दिया है. IPL के 19 सालों के इतिहास में सीएसके का कोई खिलाड़ी चिर-प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सका था.

CSK की जर्सी पहन सैमसन ने बदला इतिहास

वानखेड़े स्टेडियम में 54 गेंदों पर 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर संजू सैमसन ने ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जिनके नाम CSK की तरफ से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ उच्चतम स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज था. ऋतुराज ने एमआई के खिलाफ 88 रनों की पारी खेली थी.

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MI के खिलाफ CSK खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर

101* - संगु सैमसन

88* - ऋतुराज गायकवाड़

86* - माइकल हसी

83* - सुरेश रैना

82* - सुरेश रैना

81 - मैथ्यू हेडन

80 - शेन वॉटसन

संजू सैमसन ने आईपीएल में कितने शतक ठोके हैं?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ 101 रनों की पारी खेलकर संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर का 5वां शतक ठोका. वहीं इस सीजन में ये उनकी दूसरी सेंचुरी है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सौ का आंकड़ा पार किया था. आईपीएल में सबसे अधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने अब तक 8 सेंचुरी ठोकी है. दूसरे नंबर पर जोस बटलर (7) और तीसरे पर क्रिस गेल (6) हैं.

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक

8 - विराट कोहली

7 - जोस बटलर

6 - क्रिस गेल

5 - केएल राहुल

5 - संजू सैमसन

संजू ने की रोहित शर्मा की बराबरी

इस शतक के साथ ही संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी ठोकने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है. दोनों ने अब तक इस फॉर्मेट में 8-8 शतक ठोके हैं. इस मामले में विराट कोहली और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. दोनों के नाम 9-9 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.

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