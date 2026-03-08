फाइनल में आया संजू सैमसन नाम का तूफान, पहले फिफ्टी की हैट्रिक फिर 6,6, 6 से मचाया कोहराम

T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला इस समय आग उगल रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भी संजू ने 33 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में फिफ्टी जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सैमसन-अभिषेक की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. पहले अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और फिर संजू ने फिफ्टी की हैट्रिक लगाई.
संजू सैमसन की ऐतिहासिक फिफ्टी
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआती मैचों में बाहर बैठने के बाद संजू सैमसन ने जिस तरह से वापसी की है, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले में उन्होंने 50 गेंदों पर 97 रनों की मैच पारी खेली थी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंदों पर 89 रन बनाए और अब फाइनल में भी 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली.
संजू सैमसन पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और विराट कोहली के बाद टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल औ फाइनल में फिफ्टी जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक
शाहिद अफरीदी (2009)
विराट कोहली (2014)
संजू सैमसन (2026)
रचिन रविंद्र के ओवर में सिक्स की हैट्रिक
33 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने के बाद संजू सैमसन ने अटैकिंग मोड अपनाया. उन्होंने सबसे ज्यादा प्रहार अभिषेक शर्मा को आउट करने वाले गेंदबाज रचिन रविंद्र पर किया. 14वें ओवर में संजू सैमसन ने सिक्स की हैट्रिक लगाकर सनसनी मचा दी. वो 46 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद कैच आउट हुए.