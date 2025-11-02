राजनीति का शिकार हुआ ये स्टार खिलाड़ी? ओपनिंग से नंबर-5 पर आते-आते टीम से ही हो गया बाहर

India vs Australia Sanju Samson: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने चौंका दिया. होबार्ट के बेलेरिव ओवल में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी. सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. प्लेइंग इलेवन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है. इस कारणहर्षित राणा, संजू सैमसन और कुलदीप यादव को बाहर कर दिया गया.

अर्शदीप को लेकर उठे थे सवाल

पहले दो मैचों में बाहर बैठने के बाद अर्शदीप सिंह को आखिरकार मौका मिला है. वह हर्षित राणा की जगह आए हैं, जिससे गेंदबाजी आक्रमण में विविधता और अनुभव जुड़ गया है. उनकी वापसी की मांग इसलिए की जा रही थी क्योंकि वह भारत के प्रमुख T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और गेंदबाजी लाइन-अप में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का आवश्यक संतुलन लाते हैं. इसके बावजूद उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था. इस कारण टीम मैनेजमेंट पर लगातार सवाल उठ रहे थे. उनके स्थान पर खेल रहे हर्षित राणा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

22 महीने बाद जितेश शर्मा की वापसी

जितेश शर्मा ने संजू सैमसन की जगह ली है. वह 22 महीने बाद टीम इंडिया के लिए टी20 मैच में खेलने उतरे हैं. वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव की जगह शामिल करने का फैसला भी भारत की बल्लेबाजी क्रम को और गहरा करने के इरादे की ओर इशारा करता है. सुंदर के आने से निचला क्रम मजबूत हो गया है.

ये भी पढ़ें: 318 रुपये में चावल और 118 की रोटी... किशोर कुमार के बंगले में बन गया कोहली का रेस्टोरेंट, कीमत जान खुली रह जाएगी आंखें

सैमसन के साथ नाइंसाफी?

मेलबर्न में संजू सैमसन के निराशाजनक प्रदर्शन किया था. वह 2 रन ही बना पाए थे. हालांकि. सैमसन ने उससे पहले अपनी 4 पारियों में 56, 13, 39 और 24 रनों का योगदान दिया था. एशिया कप के दौरा उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था. सैमसन ने एक साल पहले ओपनिंग करते हुए 3 शतक ठोके थे. उसके बाद अचानक से उनका क्रम बदल दिया गया. शुभमन गिल की वापसी से उन्हें ओपनिंग से हटाया गया और मध्यक्रम में अलग-अलग नंबरों पर उतारा गया. सैमसन का क्रम पिछले कुछ महीनों से टी20 की प्लेइंग-11 में तय नहीं था और इसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ा. अब उन्हें टीम से ही बाहर निकाल दिया गया. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि उनके साथ राजनीति हो रही है.

ये भी पढ़ें: भारत के 2 बदनसीब क्रिकेटर... आखिरी वनडे में लिया 5 विकेट, फिर कभी नहीं मिली प्लेइंग-11 में एंट्री

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, सीन एबॉट, मैट कुह्नमैन.

भारत: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.