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संजू सैमसन हुए ड्रॉप... रोड़ा बन गए वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Team India Squad: इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुआ, जिसमें संजू सैमसन का नाम नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:24 PM IST
संजू सैमसन हुए ड्रॉप... रोड़ा बन गए वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान
Image Credit: Sanju Samson (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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