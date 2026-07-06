संजू सैमसन हुए ड्रॉप... रोड़ा बन गए वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान

भारतीय टीम में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. फैंस सूर्यकुमार यादव के टीम से बाहर होने के फैसले से उबरे नहीं थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्या की टीम में तक जगह नहीं बची. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, लेकिन उनका कप्तानी डेब्यू शर्मनाक रहा. आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ जीत दर्ज की. अब सैमसन के फैसले से कई लोग हैरान होंगे. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी.