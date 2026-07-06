संजू सैमसन हुए ड्रॉप... रोड़ा बन गए वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Team India Squad: इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुआ, जिसमें संजू सैमसन का नाम नहीं है. संजू सैमसन को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ संजू का बल्ला नहीं चला, जिसके बाद उनके स्थान पर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-XI में जगह मिली थी. अब उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया है.
सैमसन का करियर कभी अंदर तो कभी बाहर के फेर में फंसा रह गया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में भी उनकी खराब फॉर्म सवालों के घेरे में थी, लेकिन नॉकआउट में उन्हें बैक किया गया तो उन्होंने बल्ले से गदर काट दिया. सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया था. लेकिन अब टीम इंडिया में जगह बनाए रखना उनके लिए मुश्किल हो गया है.
आईपीएल के टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू के चर्चों के बाद ही सैमसन पर खतरा मंडराने लगा था. आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 में उन्हें मौका दिया गया जबकि एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला. तीनों ही मुकाबलों में सैमसन दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुए. अब उन्हें जिम्बाब्वे टूर से ड्रॉप कर दिया गया है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव ने अपना ऐतिहासिक डेब्यू किया.
भारतीय टीम में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. फैंस सूर्यकुमार यादव के टीम से बाहर होने के फैसले से उबरे नहीं थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्या की टीम में तक जगह नहीं बची. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, लेकिन उनका कप्तानी डेब्यू शर्मनाक रहा. आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ जीत दर्ज की. अब सैमसन के फैसले से कई लोग हैरान होंगे. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).