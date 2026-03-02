'10 साल से.. 100 मैच डगआउट से देखे..' सैमसन की थकी आंखों को सुकून, अवॉर्ड लेकर हुए इमोशनल

Advertisement
T20 World Cup 2026 IND vs WI: टीम इंडिया को आखिरकार सेमीफाइनल का टिकट मिल चुका है. सुपर-8 के आखिरी मैच में संजू सैमसन जीत के बाजीगर साबित हुए. सैमसन ने क्वार्टरफाइनल जैसे मुकाबले में 97 रन की नाबाद पारी खेली, जिससे उनकी सालों से थकी आंखों को सुकून मिला. प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के बाद सैमसन भावुक नजर आए. 

 

Mar 02, 2026, 07:40 AM IST
T20 World Cup 2026 IND vs WI: संजू सैमसन, वो नाम जो अक्सर ड्रॉप या फ्लॉप होने के चलते भारतीयों की जुबान पर रहा, लेकिन आज इस नाम की गूंज भारत के हर कोने में है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मैच में सैमसन ने वन मैन शो से टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिलाई. उन्हें सालों से इस लम्हें का इंतजार था जब वह विराट कोहली जैसे अंदाज में बड़ा मैच फिनिश करें. इस मुकाबले में उनकी थकी आंखों को सुकून मिला तो वह इमोशनल नजर आए.

अवॉर्ड जीतने के बाद भावुक हुए सैमसन

सैमसन ने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद कहा, 'असल में यह मेरे लिए पूरी दुनिया है. मुझे लगता है कि जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया, देश के लिए खेलने का सपना देखना शुरू किया मुझे लगता है कि यह वही दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था. बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं और मेरा हमेशा एक बहुत ही खास सफर रहा है जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए लेकिन मैं खुद पर शक करता रहा, सोचता रहा, क्या होगा, क्या होगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन मैंने विश्वास बनाए रखा और आज मुझ पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा. इसलिए मैं बहुत खुश हूं.'

100 मैच डग आउट में बैठकर देखे- सैमसन

सैमसन ने अपनी बैटिंग के रोल पर कहा, 'मैं बहुत लंबे समय से यह फॉर्मेट खेल रहा हूं. मुझे लगता है कि लगभग 10 से 12 साल IPL खेलना और पिछले 10 सालों से देश के लिए खेलना. मैं भले टीम में नहीं होता लेकिन डगआउट से देखता रहा. विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों से सीखता रहा. मुझे लगता है कि यह देखना और सीखना बहुत जरूरी है कि वे क्या कर रहे थे. मुझे लगता है कि इससे मुझे सच में मदद मिली, मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से मैंने शायद सिर्फ 50, 60 गेम खेले हैं, लेकिन मैंने लगभग 100 गेम देखे हैं. मैंने देखा है कि कैसे सबसे अच्छे लोग गेम खत्म करते हैं और वे गेम के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस कैसे बदलते हैं.

क्यों फ्लॉप हो रहे थे सैमसन?

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि पिछले गेम में हम पहले बैटिंग कर रहे थे तो यह सब एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने के बारे में था.मैं पहली बॉल से ही बड़ा स्कोर करना चाहता था, लेकिन यह गेम बिल्कुल अलग था. मुझे लगता है जैसे ही मैं थोड़ा और ऊपर जाना चाहता था, हम विकेट खो रहे थे. मैं एक पार्टनरशिप बनाना चाहता था, अपने प्रोसेस पर फोकस करते रहना चाहता था. मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ खास कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस अपने रोल पर फोकस कर रहा था और एक बार में एक बॉल पर ध्यान दे रहा था. मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है.'

