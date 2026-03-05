Advertisement
T20 World Cup 2026: 42 गेंद पर ठोके 89 रन, सेमीफाइनल में 'विध्वंसक' हो गए संजू, इंग्लैंड का बजा दिया बैंड

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में तहलका मचा दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल मैच में संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्ले से आग उगली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 08:32 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

सेमीफाइनल में 'विध्वंसक' हो गए संजू

संजू सैमसन ने दुनिया को दिखाया कि अगर वह फॉर्म में हों तो क्या कर सकते हैं. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 मार्च को खेले गए पिछले 'करो या मरो' के मैच में 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी उसी फॉर्म को जारी रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 42 गेंद पर 89 रन ठोक दिए. संजू सैमसन ने महज 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था

संजू सैमसन इस टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबलों में अपनी छाप नहीं छोड़ सके थे. उन्होंने नामीबिया के विरुद्ध महज 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रन की पारी खेली. इसके बाद सैमसन को आलोचनाओं का सामना करना था, लेकिन उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए निर्णायक सुपर-8 मैच में 97 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था.

भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया

गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में जारी सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. टीम इंडिया को दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा. टीम ने 20 के स्कोर पर अभिषेक का विकेट गंवा दिया, जो 7 गेंदों में 2 चौकों के साथ सिर्फ 9 रन ही बना सके. इसके बाद संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 97 रन, जबकि शिवम दुबे के साथ 22 गेंदों में 43 रन की साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

