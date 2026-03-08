Advertisement
T20 World Cup 2026: 46 गेंद पर 89 रन, 5 चौके और 8 छक्के, विध्वंसक संजू का कहर, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: 46 गेंद पर 89 रन, 5 चौके और 8 छक्के, 'विध्वंसक' संजू का कहर, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में तबाही मचाकर रख दी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मैच में संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की विध्वंसक पारी खेली. संजू सैमसन ने 193.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्के लगाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 09:02 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में तबाही मचाकर रख दी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मैच में संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की विध्वंसक पारी खेली. संजू सैमसन ने 193.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्के लगाए. संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्ले से तूफान मचाकर रख दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने इसी के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली है. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा फाइनल में बनाया गया सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 रन की पारी खेली थी.

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

1. संजू सैमसन 89 (46) - भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

2. मार्लन सैमुअल्स 85*(66) - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (2016)

3. केन विलियमसन 85(48) - न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (2021)

4. मार्लन सैमुअल्स 78(56) - वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (2012)

5. मिचेल मार्श 77*(56) - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड (2021)

6. विराट कोहली 77(58) - भारत बनाम श्रीलंका (2014)

7. विराट कोहली 76(58) - भारत बनाम साउथ अफ्रीका (2024)

सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बने हैं. संजू सैमसन से पहले यह कारनामा सिर्फ विराट कोहली और शाहिद अफरीदी ही कर सके हैं. इसके साथ ही संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 बार अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही विराट कोहली, बाबर आजम, केएल राहुल की बराबरी भी कर ली है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने कुल 24 छक्के लगाए

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलेन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने कुल 24 छक्के लगाए. संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर फाइनल मुकाबले में अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई. संजू-अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में अर्धशतकीय साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी भी बन गई है. सैमसन और अभिषेक ने मिलकर 6 ओवर के पावरप्ले में 92 रन जोड़े. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन लगाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम हो गया है.

author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026

