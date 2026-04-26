धोनी-रैना सब फेल! संजू सैमसन ने आईपीएल में रचा इतिहास, बाल-बाल बचा डेविड वॉर्नर और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड

Sanju Samson IPL 5000 Runs Record: चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह मैच में बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि जरूर हासिल कर ली. सैमसन के आईपीएल में 5000 रन पूरे हो गए. वह सबसे कम गेंदों में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए. इस मामले में उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के ही दो दिग्गजों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को पीछे छोड़ा.

सैमसन ने अपनी पारी की शुरुआत सावधानी के साथ की और मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में केवल एक रन बनाया. अगले ओवर में उन्होंने गुजरात टाइटंस के प्रमुख तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के खिलाफ गियर बदले. उन्होंने रबाडा की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए. सैमसन ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाया, लेकिन गुजरात के खिलाफ 15 गेंद पर 11 रन ही बना सके. कगिसो रबाडा की गेंद पर उन्होंने विकेटकीपर जोस बटलर को कैच दे दिया.

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डिविलियर्स और वॉर्नर से रन गए पीछे

इस उपलब्धि ने उन्हें दिग्गजों की कतार में खड़ा कर दिया है, लेकिन जिस रफ्तार से वह इस मुकाम तक पहुंचे, वह और भी खास है. आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 5000 रन बनाने की सूची में एबी डिविलियर्स 3288 गेंदों के साथ शीर्ष पर हैं. उनके बाद डेविड वॉर्नर (3554 गेंदें) का नंबर आता है. अब सैमसन 3555 गेंदों के साथ इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं.

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धोनी-रैना का रिकॉर्ड टूटा

भारतीय खिलाड़ियों में सबसे कम गेंदों पर 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम दर्ज था. अब सैमसन उनसे आगे निकल गए हैं. इसी सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स से जुड़ने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने केएल राहुल (3688 गेंदें) और महेंद्र सिंह धोनी (3691 गेंदें) को भी पीछे छोड़ दिया.