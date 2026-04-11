IPL 2026 के पहले शतकवीर बने संजू सैमसन, CSK की जर्सी में आखिरकार गरजा बल्ला, दिल्ली के खिलाफ उड़ाया गर्दा

Sanju Samson Hundred For CSK: चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में आखिरकार संजू सैमसन का बल्ला गरजा. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़कर महफिल लूट ली. इसके साथ ही सैमसन आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर बन गए हैं. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने 52 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की.
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Sanju Samson Hundred For CSK: चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में आखिरकार संजू सैमसन का बल्ला गरजा. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़कर महफिल लूट ली. इसके साथ ही सैमसन आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर बन गए हैं. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने 52 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. सीएसके की जर्सी में शुरुआती तीन मैचों में फेल होने के बाद संजू ने चौथे मुकाबले में जलवा दिखाया और शानदार शतक जड़कर आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया. CSK की तरफ से खेलते हुए ये संजू का पहला और आईपीएल करियर का चौथा शतक है.
चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में भले ही संजू सैमसन ने पहली बार सौ का आंकड़ा क्रॉस किया है, लेकिन आईपीएल करियर में इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए दो और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बार ये कारनामा किया था. IPL में सबसे अधिक शतक जड़ने के मामले में संजू सैमसन शुभमन गिल, शेन वॉटसन और डेविड वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर आ गए हैं.
आईपीएल में सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
8 - विराट कोहली
7 - जोस बटलर
6 - क्रिस गेल
5 - केएल राहुल
4 - संजू सैमसन
4 - शुभमन गिल
4 - डेविड वॉर्नर
4 - शेन वॉटसन
3 - एबी डिविलियर्स
संजू सैमसन ने रचा इतिहास
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन अंत तक नाबाद रहे. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने 56 गेंदों पर 115 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के जड़े. दिल्ली के खिलाफ शतक जड़कर संजू ने इतिहास रच दिया. वो केएल राहुल के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने आईपीएल में तीन फ्रेंचाइजी (दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स) की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी जड़ी है. राहुल ने पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए ये कारनामा किया था.
चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए 212 रन
एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. संजू सैमसन के शतक की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रनों का स्कोर खड़ा किया. 18 साल के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने भी 36 गेंदों पर 59 रनों की कीमती पारी खेली. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला फिर खामोश रहा. वो 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए.