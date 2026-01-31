Advertisement
घर में बेइज्जत हुए संजू सैमसन! कप्तान सूर्या ने बीच मैदान पर दी ये सजा, आखिरकार लिया बड़ा फैसला

India vs New Zealand: एक तरफ संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप हुए तो दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी शतक ठोककर सनसनी मचा दी. नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए ईशान ने 43 गेंदों पर 143 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके बाद जब भारतीय टीम फील्डिंग करने उतरी तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:26 PM IST
कप्तान सूर्या ने सैमसन को दी बड़ी सजा (PHOTO- X/BCCI)

India vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला बिल्कुल खामोश है. अब तो उनके फैंस ये भी हल्ला नहीं मचा सकते कि संजू को लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं. T20 विश्व कप टीम में शामिल किए जाने के बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में हर मुकाबले में खेलने का मौका मिला, लेकिन वो हर मैच में फैंस का दिल तोड़ते रहे. शनिवार, 31 जनवरी को जब टीम इंडिया तिरुवनंतपुरम पहुंची, तो लगा कि संजू अपने घर पर रनों का सूखा खत्म करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

एक तरफ संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप हुए तो दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी शतक ठोककर सनसनी मचा दी. नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए ईशान ने 43 गेंदों पर 143 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके बाद जब भारतीय टीम फील्डिंग करने उतरी तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया.

सैमसन को सजा देकर सूर्या ने दिया हिंट

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20I में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का पहाड़ खड़ा किया. संजू सैमसन को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. जब टीम इंडिया फील्डिंग करने आई तो बड़ा बदलाव देखने को मिला. विकेट कीपिंग ग्लव्स संजू के हाथ में नहीं, बल्कि ईशान किशन के हाथ में दिखा. सूर्या ने ईशान को विकेट कीपर का रोल देकर मानो ये ऐलान कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन की प्लेइंग XI से छुट्टी तय है, वहीं उनकी जगह ईशान विकेट कीपर और ओपनिंग बैटिंग करते दिखेंगे.

लगातार 5 मैचों में फ्लॉप हुए संजू सैमसन

स्टार भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को बाहर कर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बड़ा दांव खेला था. हालांकि, अब इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा और वो 5 पारियों में सिर्फ 46 रन बना सके. वहीं, ईशान किशन ने मौके का फायदा उठाया और इस सीरीज में एक शतक और एक फिफ्टी ठोककर प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की कर ली.

ये भी पढ़ें: फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार यादव ने किया करिश्मा! टूट गया बटलर का महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली को भी छोड़ा पीछे

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

