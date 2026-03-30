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Hindi Newsक्रिकेटदोस्त बना दुश्मन! CSK की तरफ से डेब्यू पर फ्लॉप हुए सैमसन तो आपा खो बैठे रियान पराग, बीच मैदान पर दिखाई आंख

दोस्त बना दुश्मन! CSK की तरफ से डेब्यू पर फ्लॉप हुए सैमसन तो आपा खो बैठे रियान पराग, बीच मैदान पर दिखाई आंख

CSK vs RR: पिछले साल तक रियान पराग और सैमसन एक ही टीम के लिए खेलते थे, लेकिन आईपीएल की यही तो खास बात है. जर्सी बदली और तेवर भी... CSK के लिए डेब्यू करते हुए सैमसन बुरी तरह फ्लॉप हुए. जब वो आउट हुए तो कैमरे का फोकस रियान पराग पर गया जो काफी गर्मजोशी से जश्न मनाते दिखे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:26 PM IST
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फ्लॉप बहुए सैमसन तो पराग ने दिखाई आंख! (Photo- Screengrab/IPL)
फ्लॉप बहुए सैमसन तो पराग ने दिखाई आंख! (Photo- Screengrab/IPL)

CSK vs RR: आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच की शुरुआत में ही CSK फैंस का दिल चकनाचूर हो गया. पीली जर्सी में संजू सैमसन का आगाज बिल्कुल यादगार नहीं रहा. अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला और वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. 

पिछले साल तक रियान पराग और सैमसन एक ही टीम के लिए खेलते थे, लेकिन आईपीएल की यही तो खास बात है. जर्सी बदली और तेवर भी... CSK के लिए डेब्यू करते हुए सैमसन बुरी तरह फ्लॉप हुए. जब वो आउट हुए तो कैमरे का फोकस रियान पराग पर गया जो काफी गर्मजोशी से जश्न मनाते दिखे.

CSK के लिए डेब्यू पर फ्लॉप हुए सैमसन

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया. जोफ्रा आर्चर और  नंद्रे बर्गर की रफ्तार के आगे ऋतुराज और सैमसन की जोड़ी संघर्ष करते दिखी. दूसरे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा. सैमसन 6 रन बनाकर बर्गर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. विकेट मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थोड़ा आपा खो बैठे. उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे सैमसन को आंख भी दिखाई और कुछ कहा भी. पिछले साल तक दोनों राजस्थान रॉयल्स में लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा थे और एक साथ प्लान बनाते थे, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं.

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कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी फेल

CSK के फैंस संजू सैमसन के विकेट से उभरे भी नहीं थे कि जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एक और झटका दिया. इंग्लिश पेसर के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ आक्रामक शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गिल्लियां बिखर गई. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आईपीएल 2026 के पहले मैच में 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

RR vs CSK: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वीजायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

(यह भी पढ़ें: CSK के सामने पहली बार ऐसी अग्निपरीक्षा! IPL के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, ऋतुराज-सैमसन घुमाएंगे समय का पहिया?)

 

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Ritesh Kumar

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