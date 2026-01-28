Advertisement
trendingNow13088723
Hindi Newsक्रिकेटगंभीर के लिए टेंशन बना संजू सैमसन का फॉर्म, चौथे T20I में प्लेइंग XI से हो जाएंगे बाहर? कोच ने दिया बड़ा हिंट

गंभीर के लिए टेंशन बना संजू सैमसन का फॉर्म, चौथे T20I में प्लेइंग XI से हो जाएंगे बाहर? कोच ने दिया बड़ा हिंट

Sanju Samson Form: भारत और न्यूजीलैंड के चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार, 28 जनवरी को खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से आगे है, लेकिन संजू सैमसन का फॉर्म एकमात्र चिंता का विषय है. चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल की कुर्बानी देकर संजू को मौका दिया है, लेकिन इस सीरीज में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने अभी तक निराश किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजू सैमसन को और चांस देंगे कोच गंभीर?
संजू सैमसन को और चांस देंगे कोच गंभीर?

Sanju Samson Form: भारत और न्यूजीलैंड के चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार, 28 जनवरी को खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से आगे है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन संजू सैमसन का फॉर्म एकमात्र चिंता का विषय है. चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल की कुर्बानी देकर संजू को मौका दिया है, लेकिन इस सीरीज में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने अभी तक निराश किया है. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. उससे पहले उन्होंने शुरुआती दो मैचों में 10 और 6 का स्कोर किया.

ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में संजू सैमसन को मौका देती है या नहीं? मैच से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने संजू से जुड़े सवाल पर रिएक्शन दिया.

संजू सैमसन पर मोर्कल ने दिया बड़ा हिंट

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने ये साफ कर दिया कि संजू सैमसन भले ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चौथे मैच में उनका खेला लगभग कन्फर्म है. मीडिया से बातचीत में मोर्कल ने कहा कि हम उनके फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं. वो नेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और उम्मीद है वो जल्द ढेर सारे रन बनाएंगे. 

गेंदबाजी कोच ने कहा, ''मुझे लगता है कि ये बस कुछ समय की बात है जब संजू सैमसन रंग में लौटेंगे. मुख्य बात यह है कि टीम जीत रही है, और मुझे लगता है कि यही महत्वपूर्ण है। हम इस सीरीज में फिलहाल 3-0 से आगे हैं, लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. विश्व कप शुरू होने से पहले अब हमारे पास कुछ मैच बचे हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि संजू अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे.

सैमसन ने अभ्यास में जमकर बहाया पसीना

खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I से पहले नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. उन्होंने अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक और साइड-आर्मर रघु जैसे विभिन्न गेंदबाजों का सामना करते हुए 30 मिनट से अधिक बल्लेबाजी की. शुरुआती कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद, सैमसन अपने जाने-पहचाने अंदाज में वापस आए और एसीए-वीडीसीए स्टेडियम के दूर-दराज के कोनों में गेंद को पहुंचाने लगे. इसके बाद केरल के बल्लेबाज ने नेट के किनारे हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से लंबी बातचीत की.

ये भी पढ़ें: WPL 2026: 2 स्थान के लिए 3 टीमों में भयंकर जंग... प्लेऑफ की रेस से दूर चली गई ये टीम, समझें पूरा समीकरण

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
अमेरिका में फिर तड़तड़ाई गोलियां, यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर अब किसने की फायरिंग?
US Mexico Border Shooting
अमेरिका में फिर तड़तड़ाई गोलियां, यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर अब किसने की फायरिंग?
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
DNA
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
Shimla
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल