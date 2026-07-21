"मैं चुपचाप बैठकर ताली बजा.." ईशान की एंट्री के बाद सैमसन ने खो दी थी उम्मीद, काम कर गया वाइफ का फॉर्मूला

उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही सब कुछ नहीं है. उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड सीरीज हुई, T20 फॉर्मेट बड़ा अजीब खेल है. मैंने इसमें अपनी जान लगा दी, जी-तोड़ प्रैक्टिस की, यह सोचकर कि मेरा लक्ष्य मेरे सामने है. वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना. सब कुछ झोंकने के बाद भी, पांच मैचों में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर 24 रन था. सैमसन ने बताया कि इसी मुश्किल दौर में उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ लगातार प्रैक्टिस ही समाधान नहीं है. मुझे एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा था और मेरी पत्नी सही थीं. घंटों प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुश रहना और मानसिक रूप से ठीक महसूस करना. न्यूजीलैंड सीरीज ने मुझे यही सिखाया."