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"मैं चुपचाप बैठकर ताली बजा.." ईशान की एंट्री के बाद सैमसन ने खो दी थी उम्मीद, काम कर गया वाइफ का फॉर्मूला

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ कभी इन तो कभी आउट लगा रहता है. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की नजर आती है. लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी खतरा बने हुए हैं. सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में भी लगभग ड्रॉप ही थे, अब उन्होंने उस दिलचस्प कहानी पर खुलकर बात की है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST
"मैं चुपचाप बैठकर ताली बजा.." ईशान की एंट्री के बाद सैमसन ने खो दी थी उम्मीद, काम कर गया वाइफ का फॉर्मूला
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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