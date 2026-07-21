"मैं चुपचाप बैठकर ताली बजा.." ईशान की एंट्री के बाद सैमसन ने खो दी थी उम्मीद, काम कर गया वाइफ का फॉर्मूला

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ कभी इन तो कभी आउट लगा रहता है. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की नजर आती है. लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी खतरा बने हुए हैं. सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में भी लगभग ड्रॉप ही थे, अब उन्होंने उस दिलचस्प कहानी पर खुलकर बात की है. ईशान किशन की धमाकेदार एंट्री ने उनके स्पॉट को खतरे में डाल दिया था, लेकिन वर्ल्ड कप में सैमसन मौके पर चौका लगाकर टीम के संकटमोचक बने और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता.
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कुछ टी20 मुकाबले खेले थे, जिसमें सैमसन बल्ले से जूझते नजर आए थे. उसी समय ईशान किशन की टीम इंडिया में सरप्राइज एंट्री हुई थी और ईशान ने मौके का फायदा उठाते हुए शानदार पारियां खेली. सैमसन ने अपनी खराब फॉर्म को स्वीकार किया और ईशान किशन की एंट्री के बाद उन्हें ड्रॉप किया गया, इस मुद्दे पर भी ईमानदारी से अपने विचार साझा किए.
सैमसन ने जियोस्टार से कहा, "उसके बाद ईशान आए और उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी. वह टीम में भी नहीं थे. उन्होंने लगभग अकेले दम पर झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, फिर भारतीय टीम में आए और बिल्कुल अलग लेवल पर बैटिंग कर रहे थे. मैं साफ देख सकता था कि ईशान मुझसे आगे निकल रहे थे."
उन्होंने आगे कहा, "आपको पांच मैच मिलते हैं और आप 24, 6, 6, 10 और 0 रन बनाते हैं, फिर कोई और आता है, आते ही 70 के आसपास रन बनाता है, शतक लगाता है और अगला मैच सीधे T20 वर्ल्ड कप का होता है. कोई भी इन-फॉर्म बल्लेबाज को ही चुनेगा. यह साफ था कि मेरे लिए वर्ल्ड कप का दरवाज़ा बंद हो चुका था. जो होना था, हो चुका था, और मैं बस चुपचाप बैठकर ताली ही बजा सकता था."
उन्होंने कहा, "असल में, भारतीय क्रिकेटर होने का यही तो रोमांच है. एक ही दिन में सब कुछ बदल सकता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मुझे वे सात मैच मिले, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने भी सोचा होगा कि मैं उन सात मैचों में तीन शतक लगाऊंगा. जब मैंने रन बनाए, तो लोग कहते थे, 'अब तो तुम सेट हो गए हो, तुम्हारी जगह पक्की हो गई है. T20I में तुमने अपनी जगह बना ली है.' लेकिन मेरे मन में, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था.'
ये भी पढे़ं...
उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही सब कुछ नहीं है. उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड सीरीज हुई, T20 फॉर्मेट बड़ा अजीब खेल है. मैंने इसमें अपनी जान लगा दी, जी-तोड़ प्रैक्टिस की, यह सोचकर कि मेरा लक्ष्य मेरे सामने है. वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना. सब कुछ झोंकने के बाद भी, पांच मैचों में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर 24 रन था. सैमसन ने बताया कि इसी मुश्किल दौर में उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ लगातार प्रैक्टिस ही समाधान नहीं है. मुझे एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा था और मेरी पत्नी सही थीं. घंटों प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुश रहना और मानसिक रूप से ठीक महसूस करना. न्यूजीलैंड सीरीज ने मुझे यही सिखाया."