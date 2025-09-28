Advertisement
trendingNow12940083
Hindi Newsक्रिकेट

अभिषेक तो ठीक... सैमसन के पास भी आज इतिहास रचने का मौका, धोनी-पंत भी नहीं कर पाए ऐसा

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में अभिषेक शर्मा अपने नाम कर रिकॉर्ड कर सकते हैं. टूर्नामेंट में तूफानी बैटिंग से तहलका मचा रहे अभिषेक फाइनल में भी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने को बेताब होंगे. इस मैच में अभिषेक शर्मा तो ठीक, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास भी इतिहास रचने का मौका है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक तो ठीक... सैमसन के पास भी आज इतिहास रचने का मौका, धोनी-पंत भी नहीं कर पाए ऐसा

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में अभिषेक शर्मा अपने नाम कर रिकॉर्ड कर सकते हैं. टूर्नामेंट में तूफानी बैटिंग से तहलका मचा रहे अभिषेक फाइनल में भी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने को बेताब होंगे. इस मैच में अभिषेक शर्मा तो ठीक, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास भी इतिहास रचने का मौका है. सैमसन वो करिश्मा कर सकते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत भी अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.

41 साल में पहली बार...

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में पहली फाइनल की भिड़ंत होने जा रही है. इससे पहले अब तक दोनों टीमों के बीच एशिया कप में फाइनल नहीं खेला गया है. फाइनल से पहले इस सीजन में दो बार भारत और पाकिस्तान आमने-सामने रह चुके हैं. हालांकि, दोनों ही बार भारत ने जीत दर्ज की. ग्रुप स्टेज में भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को रौंदा था और फिर सुपर-4 में 6 विकेट से शिकस्त दी. अब भारत की नजरें तीसरी बार धूल चटाकर ट्रॉफी जीतने पर होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सैमसन के पास इतिहास रचने का मौका

संजू सैमसन अगर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बड़ी पारी खेलते हैं, तो वे दिग्गज एमएस धोनी और ऋषभ पंत को पछाड़कर किसी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा टी20I मल्टी नेशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे. संजू सैमसन को इतिहास रचने के लिए 64 रन बनाने होंगे. फिलहाल, ऋषभ पंत के नाम यह रिकॉर्ड है और धोनी दूसरे नंबर पर हैं.

धोनी-पंत भी नहीं कर पाए ऐसा

सैमसन किसी एक टी20 इंटरनेशनल मल्टी नेशन टूर्नामेंट में 200 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें बड़ी और तूफानी पारी खेलनी होगी। अब तक धोनी और पंत भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं. सैमसन को इस उपलब्धि के लिए 92 रन की पारी खेलनी होगी.

पंत के नाम रिकॉर्ड

फिलहाल, पंत टी20I मल्टी नेशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. ICC टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान पंत ने 8 पारियों में 24.42 की औसत और 127.61 के स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए थे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42 रन था. धोनी इस लिस्ट में दूसरे  नंबर पर हैं. उन्होंने 2007 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पारियों में 30.80 की औसत और 128.33 की स्ट्राइक रेट से 154 रन बनाए थे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 45 रन था.

सैमसन का टूर्नामेंट में प्रदर्शन

मौजूदा टूर्नामेंट में सैमसन ने 3 पारियों में 36.00 की औसत और 127.05 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बना चुके हैं. इसमें एक अर्धशतक और ओमान के खिलाफ 56 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. उन्होंने दो बार 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 13 और 39 रन बनाए हैं. सैमसन का अर्धशतक तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए आया. हालांकि, उनके अभी तक ओपन करने का मौका नहीं मिला है. अभिषेक शर्मा के साथ उपकप्तान शुभमन गिल बताकर ओपनर खेल रहे हैं.

1000 रन पूरे करने के करीब

सैमसन 1000 टी20 इंटरनेशनल रन के माइलस्टोन तक पहुंचने से सिर्फ 31 रन दूर हैं. उन्होंने अब तक 48 मैचों और 41 पारियों में 26.18 की औसत से 969 रन बनाए हैं, जिसमें 149 से अधिक की स्ट्राइक रेट शामिल है. इसा दौरान तीन शतक और इतने ही अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं. उनका टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्कोर 111 रन है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonTeam India

Trending news

2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
;