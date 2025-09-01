4 मैच में 30 छक्के... 'सिक्स हिटिंग मशीन' बना भारत का ये बल्लेबाज, एशिया कप में गेंदबाजों को कर देगा तहस-नहस!

टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा. इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान से टक्कर है. अगले कुछ दिन में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली यह टीम टूर्नामेंट के लिए दुबई पहुंचेगी, जहां प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां शुरू होंगी. एशिया कप 2025 शुरू होने से ठीक पहले टीम में शामिल एक भारतीय खिलाड़ी बल्ले से रंग जमा रहा है. इस खिलाड़ी का बल्ला इस समय रनों का अंबार लगा रहा है, जो एशिया कप के लिहाज से भारत के लिए अच्छी खबर है.

बेहद घातक फॉर्म में ये बल्लेबाज

हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जो केरल क्रिकेट लीग में तूफान मचा रहे हैं. 2025 एशिया कप टीम के लिए टीम की घोषणा के बाद से ही संजू सैमसन का बल्ला बोल रहा है. वह ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोर रहे हैं. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में केरल क्रिकेट लीग के 22वें मैच में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए एक बार फिर तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली. सैमसन ने अल्लेप्पी रिपल्स के खिलाफ 41 गेंदों में 83 रनों की आतिशी पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. इस पारी में 9 छक्के और दो चौके शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

4 मैचों में 1 शतक, 3 अर्धशतक और 30 छक्के

केरल क्रिकेट लीग में सैमसन बेहद ही खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं. पिछली 4 पारियों की बात करें तो उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक ठोके हैं. उनका पिछले चार मैचों में स्कोर 121, 89, 62 और 83 रन है. कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी संभाले हुए सैमसन पिछले चार पारियों में कुल 325 रन बन चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 30 छक्के भी देखने को मिले. अल्लेप्पी रिपंल्स के खिलफ मुकाबले में र सिंधु ने ने 9 छक्के लगाए और उनकी अर्धशतकीय पारी से ही कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने जीत दर्ज की. सैमसन को मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

एशिया कप में तहलका मचाने को तैयार

जाहिर है सैमसन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं एशिया कप में वह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं. सैमसन केरल लीग में अब तक 180 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ 368 रन ठोक चुके हैं. सैमसन की इस खतरनाक फॉर्म ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की टेंशन बढ़ा दी है. बता दें कि सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल को भी टीम में चुना है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह टीम के उप-कप्तान हैं, जिसका मतलब है कि अगर टीम उन्हें ओपनर बल्लेबाज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करती है, तो सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर बैठना होगा. देखना दिलचस्प होगा कि कोच और कप्तान सैमसन की इस फॉर्म के बाद क्या फैसला लेते हैं.