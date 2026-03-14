CSK को मिला नंबर-3 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिता देगा छठी IPL ट्रॉफी! धोनी का बनेगा सबसे भरोसेमंद

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को नंबर-3 का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मिल गया है, जो उसे छठी IPL ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभा सकता है. टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी रहे सुरेश रैना ने कहा है कि संजू सैमसन को टीम के लिए तीन नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए. तीन नंबर पर खेलते हुए वह टीम के बैटिंग ऑर्डर को संतुलन देंगे. सुरेश रैना ने कहा कि सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे को पारी की शुरुआत करनी चाहिए.

CSK को मिला नंबर-3 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

संजू सैमसन को बैटिंग यूनिट को संभालने और टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से जोड़ने के लिए नंबर 3 पर रखना चाहिए. जियो हॉटस्टार पर रैना ने कहा, 'वह इतने सालों तक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे. मुझे लगता है कि यहां उनका रोल साफ होगा. गायकवाड़ और म्हात्रे पारी की शुरुआत करें और संजू नंबर तीन पर खेलें तो अच्छा होगा, क्योंकि तब डेवाल्ड ब्रेविस नंबर चार पर आएंगे, शिवम दुबे नंबर पांच पर आएंगे, और उसके बाद एमएस धोनी आएंगे. मुझे लगता है कि वह सिर्फ आखिरी दो या तीन ओवर ही खेलेंगे.'

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जिता देगा छठी IPL ट्रॉफी!

सुरेश रैना ने बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'संजू एक कीपर के तौर पर वहां रहेंगे. हमने देखा कि जब वह टी20 वर्ल्ड कप में खेले तो उन्होंने कैसा माहौल बनाया. उन्होंने वहां सभी का स्वागत किया. सुरेश रैना सीएसके के लिए तीन नंबर पर ही बल्लेबाजी करते थे और टीम की बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ थे. उनके बाद टीम को उनके जैसे बल्लेबाज की इस ऑर्डर पर तलाश है. सैमसन को आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सीएसके ने रवींद्र जडेजा और सैम करन की जगह राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया था.

धोनी का बनेगा सबसे भरोसेमंद

सैमसन के पास आईपीएल का लंबा अनुभव है. वह धोनी के सबसे भरोसेमंद बन सकते हैं. सैमसन 177 आईपीएल मैचों में 30.95 की औसत से 4704 रन बना चुके हैं. इस दौरान 3 शतक और 26 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं. संजू सैमसन का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन रहा था, और उनकी बल्लेबाजी भारत के चैंपियन बनने का मुख्य कारण रही. वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में नाबाद 97, सेमीफाइनल में 89, और फाइनल में 89 रन की सैमसन की पारी ने भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. कुल 5 मैचों में 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. टी20 वर्ल्ड कप में संजू की बल्लेबाजी देखने के बाद फैंस खासकर सीएसके फैंस की उनसे उम्मीद बढ़ गई है.