इस खिलाड़ी का क्या कसूर? आखिरी ODI में शतक और ' मैन ऑफ द मैच' जीतकर भी बाहर, गंभीर-अगरकर ने फिर दिया धोखा!

IND vs SA ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि टीम में तीन विकेट कीपर को जगह मिली है, लेकिन उस खिलाड़ी को नजरअंदाज किया गया है जिसने अपने आखिरी ODI में शानदार शतक जड़ा था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:40 PM IST
IND vs SA ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय स्क्वाड की कमान केएल राहुल संभालेंगे. 30 नवंबर से शुरू होने वाली शृंखला में शुभमन गिल मौजूद नहीं होंगे और यही वजह है कि कप्तानी का जिम्मा राहुल को दिया गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि टीम में तीन विकेट कीपर को जगह मिली है, लेकिन उस खिलाड़ी को नजरअंदाज किया गया है जिसने अपने आखिरी ODI में शानदार शतक जड़ा था.

हम बात कर रहे हैं केरल के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जिन्हें एक बार फिर चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल विकेट कीपर के विकल्प के रूप में चुने गए हैं, लेकिन सैमसन टीम का हिस्सा नहीं हैं. 

सैमसन के साथ नाइंसाफी क्यों?

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के इस फैसले से फैंस काफी गुस्से में हैं. हैरान करने वाली बात ये भी है कि टीम में ध्रुव जुरेल को चुना गया है, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है, लेकिन संजू का इंतजार जारी है.

आखिरी ODI में शतक ठोककर भी बाहर

फैंस अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को इसलिए भी खरी-खोटी सुना रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन ने अपने आखिरी ODI में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्हें लगातार दो साल से नजरअंदाज किया जा रहा है. संजू ने आखिरी एकदिवसीय मुकाबला 21 दिसंबर, 2023 में खेला था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए दमदार शतक जड़ा था. सैमसन ने 114 गेंदों पर 108 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब इसे नाइंसाफी नहीं तो और क्या कहें... कि अपने आखिरी ODI में शतक और 'मैन ऑफ द मैच' जीतने के बावजूद संजू सैमसन टीम में जगह के लिए तरस रहे हैं.

संजू सैमसन का ODI करियर 

31 साल के संजू सैमसन ने अभी तक भारत के लिए 16 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं. 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 56.66 की शानदार औसत से 510 रन बनाए हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के लिए 3 फिफ्टी और एक शतक ठोके हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम 

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

 

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Team India Squad

