402 रन... 2 शतक और 21 छक्के, खतरनाक फॉर्म में CSK का सबसे बड़ा मैच विनर, चेन्नई को जिता सकता है छठी IPL ट्रॉफी

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम IPL 2026 में अचानक जिंदा हो गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अभी 10 मैचों में 10 प्वाइंट हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम से कम 3 मैच और जीतने होंगे. अगर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीत लेती है, तो उसके 18 प्वाइंट्स हो जाएंगे. ऐसी सूरत में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम बिना किसी दिक्कत के शान से प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी.

खतरनाक फॉर्म में CSK का सबसे बड़ा मैच विनर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक सबसे बड़ा मैच विनर बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहा है. संजू सैमसन ने IPL 2026 के 10 मैचों में अभी तक 57.43 की औसत और 167.50 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है. IPL 2026 में संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 115 रन रहा है.

चेन्नई को जिता सकता है छठी IPL ट्रॉफी

संजू सैमसन ने IPL 2026 में 42 चौके और 21 छक्के लगाए हैं. संजू सैमसन जिस घातक फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखते हुए वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को छठी IPL ट्रॉफी जिता सकते हैं. याद हो कि संजू सैमसन ने अकेले दम पर भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई थी और 321 रन बनाए थे. भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में संजू सैमसन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने टूर्नामेंट के अंतिम तीन मुकाबलों में 97*, 89 और 89 रन की पारी खेली. संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में 80.25 की औसत के साथ 321 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

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IPL करियर में 5106 रन बनाए

संजू सैमसन ने अपने IPL करियर में अभी तक 186 मैचों में 31.91 की औसत और 140.94 की स्ट्राइक रेट से 5106 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है. IPL में संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर 119 रन है. संजू सैमसन ने भारत के लिए 16 वनडे मैचों में 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने 62 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1399 रन बनाए है, जिसमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं.