IPL में संजू सैमसन ने ठोका 'दोहरा शतक', विराट कोहली के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया है. संजू सैमसन ने IPL में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में संजू सैमसन ने 52 गेंद पर 87 रनों की नाबाद पारी खेली. संजू सैमसन ने 167.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 7 चौके और 6 छक्के उड़ाए. संजू सैमसन ने इस पारी की बदौलत IPL में एक अनोखा 'दोहरा शतक' जड़ दिया है.

IPL में संजू सैमसन ने ठोका 'दोहरा शतक'

दरअसल, संजू सैमसन ने IPL के इतिहास में किसी एक सीजन में किसी एक टीम के खिलाफ 2 मैचों को मिलाकर 200 या उससे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. संजू सैमसन ने इस मामले में विराट कोहली और केएल राहुल के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

विराट कोहली के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL 2026 सीजन के पहले मैच में संजू सैमसन ने शतक लगाया था. उस मैच में संजू सैमसन ने नाबाद 115 रन की पारी खेली थी. संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL 2026 सीजन के 2 मैचों को मिलाकर कुल 202 रन बनाए हैं. संजू सैमसन से पहले विराट कोहली और केएल राहुल ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

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विराट कोहली ने बनाए थे 209 रन

विराट कोहली ने IPL 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 2 मैचों में शतक लगाए थे. विराट कोहली ने गुजरात लायंस के खिलाफ 2 मैचों में नाबाद 100 और 109 रन की पारी खेलते हुए कुल 209 रन बनाए थे. विराट कोहली एक सीजन में किसी भी एक टीम के खिलाफ 2 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर हैं. केएल राहुल ने IPL 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 मैचों में नाबाद 103-103 रन की पारियों खेली थी और कुल 206 रन बनाए थे.

संजू सैमसन तीसरे नंबर पर

केएल राहुल उस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते थे और कप्तान थे. एक सीजन में किसी भी टीम के खिलाफ दो मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं. संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आ गए हैं. क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं. क्रिस गेल ने IPL 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 और 21 रन की पारी सहित कुल 196 रन बनाए थे. पांचवें नंबर पर भी केएल राहुल ही हैं. आईपीएल 2020 में केएल राहुल ने RCB के खिलाफ नाबाद 132 और नाबाद 61 रन सहित कुल 193 रन बनाए थे. केएल राहुल उस समय पंजाब किंग्स के कप्तान थे.

IPL के किसी एक सीजन (लीग स्टेज) में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

209 - विराट कोहली बनाम गुजरात लायंस, IPL 2016 (100* और 109)

206 - केएल राहुल बनाम मुंबई इंडियंस, IPL 2022 (103* और 103*)

202 - संजू सैमसन बनाम दिल्ली कैपिटल्स, IPL 2026 (115* और 87*)