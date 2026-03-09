Advertisement
Sanju Samson: 7 फरवरी को प्लेइंग XI से बाहर... 8 मार्च को हर भारतीय के दिल के अंदर, ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं ये सफर

Sanju Samson: 7 फरवरी को प्लेइंग XI से बाहर... 8 मार्च को हर भारतीय के दिल के अंदर, ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं ये सफर

Sanju Samson: इस कहानी की शुरुआत दर्द से हुई थी. चेहरे पर गम और खुद पर भरोसे की कमी थी. एक महीने बाद सबकुछ बदल गया. संजू सैमसन करोड़ों भारतीयों के हीरो बन गए हैं. अब चेहरे पर सुकून और खुद पर यकीन है. आइए जानते हैं कि पिछला 30 दिन संजू के लिए कैसा रहा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:06 PM IST
संजू सैमसन की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्नी
संजू सैमसन की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्नी (PHOTO- BCCI)

Sanju Samson: इस फिल्म में कहानी की शुरुआत इमोशन से हुई थी. चेहरे पर दर्द साफ तौर से दिखाई दे रहा था, वो अंदर से टूट चुके थे, हार मान ली थी, खुद को गुनहगार भी मानने लगे थे, लेकिन अचानक किस्मत ने पलटी मारी और पूरी फिल्म बदल गई. 7 फरवरी को जो खिलाड़ी भारतीय फैंस के लिए विलेन था वो एक महीने बाद यानी 8 मार्च, 2026 को करोड़ों लोगों का हीरो बन गया. अब तक तो आपने किरदार का अंदाजा लगा ही लिया होगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के हीरो संजू सैमसन की, जिनकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है.

संजू सैमसन के लिए पिछला एक महीना काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को ड्रॉप कर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन मेगा इवेंट से ठीक पहले संजू की किस्मत उनसे रूठ गई. कहते हैं भगवान उसी की अग्निपरीक्षा लेता है, जो इस चुनौती को पार करने में समर्थ हो. सैमसन ने इस मिसाल को सही साबित कर दिया.

7 फरवरी को 'विलेन' थे संजू सैमसन 

जब टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सफर का आगाज किया था, तब संजू सैमसन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था. खैर, दूसरे को दोष क्यों देना, संजू सैमसन खुद टूट चुके थे. उन्हें मालूम था कि टूर्नामेंट में शायद ही उन्हें खेलने का मौका मिले. शुरुआत के दो मैचों में वो बेंच पर बैठे. फिर अचानक अभिषेक शर्मा की तबीयत बिगड़ी और संजू को प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिली. हालांकि, नामीबिया के खिलाफ मिले इस मौके को भी उन्होंने आसानी से जाने दिया. फिर क्या था... अभिषेक शर्मा फिट होकर प्लेइंग इलेवन के अंदर और सैमसन बाहर.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार से बदली किस्मत

22 फरवरी को सुपर-8 मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. अचानक टीम कॉम्बिनेशन और बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठने लगे. अभिषेक शर्मा का बल्ला भी खामोश था, लेकिन टीम मैनेजमेंट का उनपर भरोसा कायम था. ये हार संजू सैमसन के लिए वरदान से कम नहीं थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली और फिर केरल के लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

लगातार तीन नॉकआउट मुकाबले में बने हीरो

अब शुरू हुई हीरो बनने की कहानी. 01 मार्च को कोलकाता में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से था. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए किसी कीमत पर ये मैच जीतना था. हीरो बनने का इससे अच्छा मौका नहीं था और संजू ने कर दिखाया. ईडन गार्डन्स मैदान पर भारत ने 197 रनों का पीछा कर लिया. स्टार ओपनर ने 50 गेंदों पर 97 रनों की शानदार पारी खेली. वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने और अवॉर्ड लेते समय कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है.

संजू सैमसन सिर्फ एक मैच का हीरो नहीं बनना चाहते थे. 13 सालों की मेहनत और तपस्या का हिसाब लेने का मौका मिला था. 05 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल था. इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में संजू सैमसन ने 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली. वो फिर 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए.

फाइनल में भी संजू सैमसन शो

7 फरवरी को अंदर से टूट चुके संजू सैमसन 8 मार्च तक आत्मविश्वास से भर चुके थे. बहुत कुछ बदल चुका था. ये खिलाड़ी धोखा देगा से इसी खिलाड़ी पर तो भरोसा है वाला मामला था. फाइनल में 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें संजू से थीं, स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज उन तमाम उम्मीदों पर फिर खरे उतरे और न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भी 46 गेंदों पर 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन

दिलचस्प है ना? जिस खिलाड़ी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तो लगातार दूसरी बार पूरे टी20 वर्ल्ड कप में बेंच गरम करेगा, वो 4 मुकाबले मिस करने के बावजूद 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बन गया. आखिरकार संजू सैमसन के साथ इंसाफ हो ही गया. उन्होंने 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.38 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए. इतना ही नहीं, संजू टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. 30 दिन में पूरी कहानी बदल गई. प्लेइंग इलेवन से बाहर से लेकर हर भारतीय के दिल के अंदर का सफर वाकई में कमाल का रहा.

