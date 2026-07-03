0,0,0,0,0...घर में शेर बाहर ढेर, संजू सैमसन के आखिरी 10 मैचों के आंकड़े देख नहीं होगा यकीन, वैभव करेंगे रिप्लेस?

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 4 जुलाई (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों से संघर्ष करते दिख रहे हैं. पहले T20I में उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ हुए दो मैचों की सीरीज में भी संजू का बल्ला खामोश रहा था.
मौजूदा फॉर्म को देखते हुए फैंस संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं. बेंच पर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने सैमसन पर भरोसा कायम रखा है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि इसी साल भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में संजू सैमसन का सबसे अहम योगदान रहा था. ये कहना गलत नहीं होगा कि संजू उसी प्रदर्शन के दम पर फिलहाल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन सवाल है कब तक?
ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के हालिया प्रदर्शन को देखकर उनपर सवाल उठाए जा रहे हैं. एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसपर यकीन करना मुश्किल है. घर से बाहर हुए पिछले 10 T20I मैचों में से 5 में संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. हालांकि, इस दौरान उन्होंने दो लगातार शतक भी जड़ा था. घर से बाहर हुए आखिरी 10 मैचों में संजू का स्कोर- 0, 0, 107, 0, 0, 109, 2, 5, 0, 1.
आईपीएल 2026 में बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अभी भी अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी खेलने का मौका नहीं मिला और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी वो बेंच पर बैठे रहे. बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया मैनेजमेंट खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन को बाहर करने का कठिन फैसला लेगी? अगर वैभव को मौका देना है तो गंभीर-अय्यर को ये निर्णय लेना होगा. हालांकि, इसकी उम्मीद कम है. टीम मैनेजमेंट स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को एक और मौका दे सकती है.
इंग्लैंड ने कर दिया प्लेइंग इलेवन का ऐलान
भारत के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, वहीं पेसर जोश टंग अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. साकिब महमूद और ल्यूक वुड को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग
भारत की संभावित प्लेइंग XI
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई/प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती