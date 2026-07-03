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0,0,0,0,0...घर में शेर बाहर ढेर, संजू सैमसन के आखिरी 10 मैचों के आंकड़े देख नहीं होगा यकीन, वैभव करेंगे रिप्लेस?

IND vs ENG: मौजूदा फॉर्म को देखते हुए फैंस संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं. बेंच पर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने सैमसन पर भरोसा कायम रखा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:26 PM IST
0,0,0,0,0...घर में शेर बाहर ढेर, संजू सैमसन के आखिरी 10 मैचों के आंकड़े देख नहीं होगा यकीन, वैभव करेंगे रिप्लेस?
Image Credit: (PHOTO: AI Graphic/BCCI) घर से बाहर संजू सैमसन का सरेंडरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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