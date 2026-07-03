0,0,0,0,0...घर में शेर बाहर ढेर, संजू सैमसन के आखिरी 10 मैचों के आंकड़े देख नहीं होगा यकीन, वैभव करेंगे रिप्लेस?

आईपीएल 2026 में बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अभी भी अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी खेलने का मौका नहीं मिला और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी वो बेंच पर बैठे रहे. बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया मैनेजमेंट खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन को बाहर करने का कठिन फैसला लेगी? अगर वैभव को मौका देना है तो गंभीर-अय्यर को ये निर्णय लेना होगा. हालांकि, इसकी उम्मीद कम है. टीम मैनेजमेंट स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को एक और मौका दे सकती है.