Advertisement
trendingNow12946913
Hindi Newsक्रिकेट

2 साल बाद भारत की वनडे टीम में लौटेगा ये खूंखार बल्लेबाज, मिला मौका तो ऑस्ट्रेलिया को कर देगा तहस-नहस!

4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान किया जा सकता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो आखिरी बार भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेले थे. लगभग दो साल के लंबे समय बाद एक विस्फोटक बल्लेबाज की वनडे टीम में वापसी हो सकती है, जो विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 साल बाद भारत की वनडे टीम में लौटेगा ये खूंखार बल्लेबाज, मिला मौका तो ऑस्ट्रेलिया को कर देगा तहस-नहस!

4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान किया जा सकता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो आखिरी बार भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेले थे. लगभग दो साल के लंबे समय बाद एक विस्फोटक बल्लेबाज की वनडे टीम में वापसी हो सकती है, जो विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इस बल्लेबाज को मौका मिला तो भारत को मुकाबले जिता सकता है.

चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले कई खिलाड़ियों की होगी एंट्री

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के कई खिलाड़ियों के साथ जाने के लिए तैयार है. इसका मतलब है कि रोहित और कोहली के साथ सीनियर मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की भी सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बल्लेबाज की हो सकती है वापसी

ऋषभ पंत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में जगह बनाने की संभावना कम है, क्योंकि वह अभी भी इंग्लैंड में हुए पैर के फ्रैक्चर से उबर रहे हैं. ऐसे में संजू सैमसन को बैकअप विकेटकीपर के रूप में चुना जा सकता है, जिन्होंने अपना आखिरी वनडे दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में था, जहां उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इस फॉर्मेट में अपना पहला शतक बनाया. हालांकि, केएल राहुल के बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलने की संभावना ज्यादा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहली पसंद थे.

ऐसा है अब तक का वनडे करियर

बात करें संजू सैमसन के वनडे करियर को तो 2021 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद से यह बल्लेबाज अब तक 16 ही मुकाबले खेल पाया है. इस दौरान सैमसन ने 510 रन बनाए हैं. 108 रन के बेस्ट स्कोर के साथ एक शतक और तीन अर्धशतक वनडे में सैमसन ने बनाए हैं. वनडे में सैमसन का औसत लगभग 57 का है, जबकि स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है. भले ही उनके वनडे आंकड़े प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन उनमें विस्फोटक बल्लेबाजी करने की काबिलियत है. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वह गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं.

कब शुरू होगी सीरीज?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी, जबकि अगले दो मैच क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे. वहीं, 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच खेली जाएगी, जिसके मैच क्रमशः कैनबरा (29 अक्टूबर), मेलबर्न (31 अक्टूबर), होबार्ट (2 नवंबर), गोल्ड कोस्ट (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) में होंगे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonTeam IndiaIndia vs Australia

Trending news

सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
;