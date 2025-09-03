कोच के बाद अब कप्तान की बारी...राजस्थान रॉयल्स को लगी किसकी नजर? रिपोर्ट ने मचाई खलबली
Advertisement
trendingNow12907113
Hindi Newsक्रिकेट

कोच के बाद अब कप्तान की बारी...राजस्थान रॉयल्स को लगी किसकी नजर? रिपोर्ट ने मचाई खलबली

IPL 2026 Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. कप्तान संजू सैमसन के टीम छोड़ने की खबरें फैलने के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने बड़ा झटका दे दिया. उन्होंने कोच पद से इस्तीफा दे दिया और टीम से अलग हो गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोच के बाद अब कप्तान की बारी...राजस्थान रॉयल्स को लगी किसकी नजर? रिपोर्ट ने मचाई खलबली

IPL 2026 Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. कप्तान संजू सैमसन के टीम छोड़ने की खबरें फैलने के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने बड़ा झटका दे दिया. उन्होंने कोच पद से इस्तीफा दे दिया और टीम से अलग हो गए. यहां तक कि द्रविड़ ने बड़े पद के ऑफर के बावजूद फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला कर लिय. अब लग रहा है कि टीम को अगले सीजन में नए कोच के साथ-साथ नए कप्तान की भी जरूरत होगी.

रिश्ते में खटास

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच रिश्ते में खटास आ गई है और संभव है कि वह टीम की कप्तानी छोड़ दें. आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. टीम को 14 में से सिर्फ चार मैचों में जीत मिली. राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही. रेव्सपोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसन किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलने को उत्सुक हैं. एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सैमसन को शिवम दुबे या रवींद्र जडेजा से बदलने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

द्रविड़-सैमसन में सबकुछ ठीक नहीं?

संजू सैमसन के बारे में यह खबर राहुल द्रविड़ के कोच पद से हटने के तुरंत बाद सामने आया है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''सैमसन अपनी चोट के अलावा रॉयल्स में जो कुछ भी हो रहा था, उससे स्पष्ट रूप से दुखी थे. हालांकि, उनकी निराशा के लिए सिर्फ द्रविड़ जिम्मेदार नहीं हो सकते. यह माना जाता था कि उनके रिश्ते में किसी भी कोच और कप्तान के बीच होने वाली सामान्य असहमति से ज्यादा कुछ नहीं था. हालांकि, दोनों पुराने रॉयल्स खिलाड़ी हैं और यह माना गया था कि उनका साथ आना फ्रेंचाइजी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा.''

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

कप्तानी के लिए तीन नाम

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी को लेकर तीन अलग-अलग तरह की राय थी. इसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग जैसे तीन नाम रेस में थे. खबरों के अनुसार, फ्रेंचाइजी के भीतर तीन अलग-अलग तरह की राय थी. एक ग्रुप रियान पराग के लिए ज़ोर दे रहा था, जिन्होंने कुछ मैचों में टीम की कप्तानी की थी. दूसरा यशस्वी जायसवाल को भविष्य के लीडर के रूप में देख रहा था और तीसरा यथास्थिति बनाए रखने के लिए सैमसन को ही कप्तान बनाए रखने के पक्ष में है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonRajasthan Royalsrahul dravidIPL 2026

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;