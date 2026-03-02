रोहित-विराट सब पीछे.. संजू सैमसन के हाथों से 4 रन से बचा रैना का महारिकॉर्ड, 16 साल से कायम

Sanju Samson Record: संजू सैमसन ने टीम इंडिया के करो या मरो के मुकाबले में विराट कोहली जैसी जिम्मेदारी निभाई और मैच विनिंग पारी खेली. संजू तब तक अड़े रहे जब तक टीम ने 5 विकेट से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह नहीं बना ली. कई बड़े नाम फुस्स नजर आए लेकिन संजू ने विंडीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने विराट की याद ही नहीं बल्कि उनके बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. लेकिन सैमसन उस रिकॉर्ड से महज 4 रन से चूके जो 16 साल से टी20 वर्ल्ड कप में कायम है.

संजू ने जीता 'प्लेयर ऑफ द मैच'

संजू सैमसन ने मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए शानदार पारी खेली. जब सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज फुस्स हुए तो भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ गई थीं. लेकिन एक छोर संजू सैमसन ने संभाले रखा और लगातार विंडीज की उम्मीदों पर पानी फेरते चले गए. उन्होंने 50 गेंद में 97 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 12 चौके देखने को मिले थे. इसी के साथ वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज साबित हुए.

रोहित, कोहली हुए पीछे

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने साल 2016 में वेस्टइंडीज केखिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेली थी. वहीं, रोहित शर्मा ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाए थे. सैमसन ने 97 रन ठोक इन दोनों को पछाड़ा. लेकिन एक नाम जिसे संजू पछाड़ने में कामयाब नहीं हुए.

16 साल से नंबर-1 पर रैना

टीम इंडिया के दिग्गज सुरेश रैना पिछले 16 साल से इस रिकॉर्ड पर कायम हैं. उन्होंने साल 2010 टी20 वर्ल्ड कप में 101 रन की पारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी. संजू के पास इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का गोल्डन चांस था लेकिन चूक गए.