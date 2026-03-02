Advertisement
trendingNow13127565
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-विराट सब पीछे.. संजू सैमसन के हाथों से 4 रन से बचा रैना का महारिकॉर्ड, 16 साल से कायम

रोहित-विराट सब पीछे.. संजू सैमसन के हाथों से 4 रन से बचा रैना का महारिकॉर्ड, 16 साल से कायम

Sanju Samson Record: टीम इंडिया ने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में शानदार अंदाज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से शिकस्त दी. जीत के बाजीगर संजू सैमसन रहे जिन्होंने ताबड़तोड़ 97 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई. इस दौरान उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson (BCCI)
Sanju Samson (BCCI)

Sanju Samson Record: संजू सैमसन ने टीम इंडिया के करो या मरो के मुकाबले में विराट कोहली जैसी जिम्मेदारी निभाई और मैच विनिंग पारी खेली. संजू तब तक अड़े रहे जब तक टीम ने 5 विकेट से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह नहीं बना ली. कई बड़े नाम फुस्स नजर आए लेकिन संजू ने विंडीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने विराट की याद ही नहीं बल्कि उनके बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. लेकिन सैमसन उस रिकॉर्ड से महज 4 रन से चूके जो 16 साल से टी20 वर्ल्ड कप में कायम है. 

संजू ने जीता 'प्लेयर ऑफ द मैच'

संजू सैमसन ने मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए शानदार पारी खेली. जब सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज फुस्स हुए तो भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ गई थीं. लेकिन एक छोर संजू सैमसन ने संभाले रखा और लगातार विंडीज की उम्मीदों पर पानी फेरते चले गए. उन्होंने 50 गेंद में 97 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 12 चौके देखने को मिले थे. इसी के साथ वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज साबित हुए.

रोहित, कोहली हुए पीछे

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने साल 2016 में वेस्टइंडीज केखिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेली थी. वहीं, रोहित शर्मा ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाए थे. सैमसन ने 97 रन ठोक इन दोनों को पछाड़ा. लेकिन एक नाम जिसे संजू पछाड़ने में कामयाब नहीं हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

16 साल से नंबर-1 पर रैना

टीम इंडिया के दिग्गज सुरेश रैना पिछले 16 साल से इस रिकॉर्ड पर कायम हैं. उन्होंने साल 2010 टी20 वर्ल्ड कप में 101 रन की पारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी. संजू के पास इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का गोल्डन चांस था लेकिन चूक गए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग