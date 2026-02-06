संजू सैमसन या ईशान किशन? टी20 वर्ल्ड कप में कौन करेगा ओपनिंग, सूर्यकुमार यादव ने लगाई मुहर

Advertisement
भारत और श्रीलंका के मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप की शुरुआत कल यानी 7 फरवरी से हो रही है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में ईशान किशन को सलामी बल्लेबाज के रूप में लगभग पक्का कर लिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:49 PM IST
भारत और श्रीलंका के मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप की शुरुआत कल यानी 7 फरवरी से हो रही है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में ईशान किशन को सलामी बल्लेबाज के रूप में लगभग पक्का कर लिया है. किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी 53 (20) रन बनाए और फिर आउट हो गए. नियमित सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को अभ्यास मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे किशन को शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने का संकेत और भी मजबूत हो गया है.अमेरिका के खिलाफ भारत के पहले मैच से पहले, सूर्यकुमार ने किशन की जमकर तारीफ की और बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में वापसी करते हुए उन्होंने सबको चौंका दिया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या किशन विश्व कप में पारी की शुरुआत करेंगे, तो सूर्यकुमार ने उम्मीद जताई कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में अपना आक्रामक रवैया बरकरार रखेगा और कहा कि वह टूर्नामेंट में तीसरे नंबर से नीचे बल्लेबाजी नहीं करेंगे.

कप्तान सूर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
“बिल्कुल, पिछले कुछ मैचों में उनके प्रदर्शन को देखिए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखने के बाद जब हम अपनी सीटों से उठे तो हमने भी इस बात पर गौर किया. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो घरेलू क्रिकेट में भी वे इसी तरह खेल रहे थे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने इसी तरह बल्लेबाजी की और उसी रणनीति को जारी रखा। टी20 सीरीज में वे नंबर 3 पर खेले. वार्म-अप मैच में उन्होंने ओपनिंग की. मुझे उम्मीद है कि वे जिस भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करें, इसी तरह खेलते रहेंगे. मुझे नहीं लगता कि वे नंबर 3 से नीचे बल्लेबाजी करेंगे. लेकिन उन्हें जो भी मौका मिले, मुझे उम्मीद है कि वे इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे,” सूर्यकुमार ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा.

2025 के बाद से सैमसन का प्रदर्शन कैसा रहा है?
ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज में पांच पारियों में 46 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 24 रन था, जो उन्होंने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बनाया था। 2025 के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ओपनर के तौर पर उनका प्रदर्शन चिंताजनक रहा है, क्योंकि उन्होंने 11 पारियों में सिर्फ 134 रन बनाए हैं, जिनका औसत 12.18 है और उनका उच्चतम स्कोर 37 रन है.

ईशान का धमाकेदार प्रदर्शन 
दूसरी ओर, ईशान किशन ने चार पारियों में 53.75 के औसत और 231.18 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए। उन्होंने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 76 (32) रनों की मैच-विनिंग पारी खेली, जिसके बाद पांचवें मैच में 43 गेंदों पर 103 रनों का तूफानी शतक लगाया.वार्म-अप मैच में किशन के ओपनिंग करने और चोट से वापसी करते हुए तिलक वर्मा के 45 (19) रन बनाने के साथ, दोनों ने पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं, सैमसन को खराब फॉर्म को देखते हुए बेंच पर बैठाए जाने की संभावना है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

