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Hindi Newsक्रिकेटकेरल और पंजाब का तड़का...विश्व कप फाइनल में अभिषेक से धमाकेदार साझेदारी पर सैमसन ने उठाया पर्दा

केरल और पंजाब का तड़का...विश्व कप फाइनल में अभिषेक से धमाकेदार साझेदारी पर सैमसन ने उठाया पर्दा

टी20 विश्व कप में खिताबी जीत की नीव रखने वाले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने फाइनल मुकाबले में जोरदार पारी खेली थी. अब दोनों के बीच हुई रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप से सैमसन ने पर्दा उठाने का काम किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:16 PM IST
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Image credit - BCCI
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भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में मजाकिया अंदाज में कहा कि अभिषेक शर्मा के साथ उनकी साझेदारी बर्फ और आग की कहानी नहीं, बल्कि आग और आग की कहानी है.मीडिया से बातचीत में सैमसन ने मैदान पर अभिषेक के साथ अपनी केमिस्ट्री का जिक्र किया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में निर्णायक साबित हुई. टूर्नामेंट के फाइनल में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी में 98 रन की साझेदारी बनाई, जिससे भारत को पावरप्ले में शानदार शुरुआत मिली.इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने उस शानदार शुरुआत को और मजबूत करते हुए फाइनल में 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. सैमसन ने बताया कि उन्हें 2024 से ही अभिषेक के साथ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है और उन्हें पता है कि वे दोनों क्या कर सकते हैं.इंटरव्यू में सैमसन ने कहा कि मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी और अभिषेक की दोस्ती बहुत अच्छी है, जिससे मैच के दौरान उनके बीच हर चीज सहज और आसान रहती है।

'आग जैसी है जोड़ी'

"हम बर्फ और आग जैसी जोड़ी नहीं हैं, हम दोनों आग हैं.कभी वो तेज खेलते हैं, कभी मैं.हमारा तालमेल हमेशा ऐसा ही रहता है.हम 2024 से साथ खेल रहे हैं और हमारे बीच केरल-पंजाबी दोस्ती की खास पहचान है.इसलिए मैदान पर सब कुछ हमारे लिए बहुत सहज है और हम इसे कभी जटिल नहीं बनाते.वो मुझसे पूछते हैं, 'गेंद कैसी आ रही है?' मैं उन्हें बताता हूं कि गेंद सामान्य है, बस छक्का मारो.उनके साथ खेलना बहुत आसान लगता है.अभिषेक बहुत साहसी और शांत स्वभाव के हैं, मुझे उनका ये अंदाज बहुत पसंद है.मुझे मैदान पर और बाहर दोनों जगह उनके साथ खेलना हमेशा अच्छा लगता है।"

सैमसन और अभिषेक

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने टी20 विश्व कप 2026 में जबरदस्त वापसी की.टूर्नामेंट से ठीक पहले सैमसन का फॉर्म गिर गया था, जिस वजह से उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया.वहीं, अभिषेक शुरुआती दो मैचों में बीमार पड़ गए और जल्दी फिट नहीं हो पाए. हालांकि, भारत के लिए सैमसन को आखिरी चार मैचों में मौका मिला, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया.वहीं, खराब फॉर्म में रहे अभिषेक ने फाइनल में बेहतरीन खेल दिखाया और भारत को वह क्रिकेट खेलने में मदद की, जिसकी उम्मीद पिछले डेढ़ साल से की जा रही थी।

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'टूर्नामेंट जीतना था लक्ष्य'

भारत की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक ने कहा कि शुरुआत में जीत को समझना थोड़ा मुश्किल था, और उनका लक्ष्य सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतना नहीं है, बल्कि कई टूर्नामेंट जीतना है.इसे पचाना आसान नहीं था.मेरा एक प्लान था और मेरा लक्ष्य देश के लिए ICC ट्रॉफी जीतना था.टूर्नामेंट की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था, लेकिन टीम अच्छा खेल रही थी.मेरा सपना टूर्नामेंट जीतना था.मेरा मकसद केवल एक टूर्नामेंट जीतना नहीं, बल्कि कई टूर्नामेंट जीतना है।"

ये भी पढ़ें: रोहित-विराट भी फेल, इस खिलाड़ी ने जीते हैं IPL में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड, नाम सुन नहीं होगा विश्वास

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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