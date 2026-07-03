संजू सैमसन की जगह पर लटकी तलवार, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का होगा रास्ता साफ, टूट जाएगा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना महारिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला कल शाम 7:00 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. चेस्टर ले स्ट्रीट में दोनों देशों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. फिलहाल यह T20I सीरीज 0-0 से बराबरी पर है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20I मैच जीतने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन पर तलवार लटकी हुई है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए T20I डेब्यू का मौका मिल सकता है.
संजू सैमसन भारत के लिए पिछली 3 T20I पारियों में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. संजू सैमसन ने आखिरी 3 T20I पारियों में सिर्फ 6 रन ही बनाए हैं. संजू सैमसन को ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जा सकता है. संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन से बाहर होते ही वैभव सूर्यवंशी के लिए भारत के लिए T20I डेब्यू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. वैभव सूर्यवंशी अगर इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार (4 जुलाई) को दूसरा T20I मैच खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे.
वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी. वैभव सूर्यवंशी अगर इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को दूसरा T20I मैच खेलते हैं, तो वह T20I में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना T20I डेब्यू कर वॉशिंगटन सुंदर का लगभग 9 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ देंगे.
फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर भारत के लिए T20I डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने 24 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 18 साल और 80 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी का भारत की सीनियर T20I टीम में शामिल होना, एज-ग्रुप क्रिकेट, घरेलू टूर्नामेंट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है. बिहार के बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर, सूर्यवंशी तब पहली बार नेशनल लेवल पर चर्चा में आए, जब वे रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटरों में से एक बने. इससे कम उम्र में ही उनके टैलेंट पर चयनकर्ताओं का भरोसा दिखा.
वैभव सूर्यवंशी का अच्छा प्रदर्शन लिस्ट-A क्रिकेट में भी जारी रहा, जहां उन्होंने कई असरदार पारियां खेलीं और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के हिसाब से आक्रामक खेल दिखाया. एज-ग्रुप लेवल पर, सूर्यवंशी ने भारत के बेहतरीन उभरते हुए बल्लेबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वे यूथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक पूरा किया था. इसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया, जहां उन्होंने मैच जिताने वाली कई पारियां खेलकर अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे. सूर्यवंशी ने हाई-प्रेशर मैचों में दबदबा बनाया. ICC के आंकड़े और टूर्नामेंट के रिकॉर्ड उनके टैलेंट को दिखाते हैं.