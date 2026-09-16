Sanju Samson Statement: 'मैं मशीन नहीं हूं...', संजू सैमसन ने निकाल दिया अपने दिल का दर्द, किसको दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब?

अफगानिस्तान के खिलाफ बल्ले से तूफान मचाने के बाद भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. टीम इंडिया में सेलेक्शन को लेकर चल रही चर्चाओं पर संजू सैमसन ने खुलकर बात की है. संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 22 गेंदों पर 57 रन की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने माना कि भारत में क्रिकेटरों को लेकर होने वाली बाहरी चर्चाएं खिलाड़ियों तक पहुंचती हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इन सब चीजों को वह खुद को दूर रखते हैं. भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से हराया. मुकाबले के बाद संजू सैमसन ने बाहरी आलोचना और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं को लेकर अपनी बात रखी.
संजू सैमसन ने कहा कि भारत में क्रिकेटरों पर होने वाली बाहरी चर्चाओं का असर जरूर पड़ता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में इसे 'वाई-फाई' से जोड़ते हुए कहा कि वह इन चीजों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी आलोचनाएं खुद उन तक पहुंच जाती हैं. सैमसन ने कहा, 'मैं वाई-फाई बंद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी-कभी वाई-फाई चालू हो जाता है और कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं. कोई सीनियर खिलाड़ी कुछ कह देता है. इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत सामान्य बात है.'
संजू सैमसन की 57 रन की पारी ऐसे समय आई है, जब टीम इंडिया के टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग स्लॉट को लेकर चर्चा चल रही है. अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए दो खिलाड़ियों के बीच जगह बनाने की होड़ में अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है. वैभव ने जिम्बाब्वे के हालिया दौरे पर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था. वहीं, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज में मिले मौकों को बड़ी पारी में नहीं बदल पाने के बाद संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे की टीम से बाहर रखा गया था. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को लेकर चर्चा और तेज हुई है.
संजू सैमसन ने माना कि बाहरी चर्चाएं उन्हें भी प्रभावित करती हैं. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर आखिर इंसान होते हैं और उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आलोचनाओं का उन पर कोई असर ही नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'भारत में बाहर की चर्चाएं क्रिकेटरों को जरूर प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको यह साफ होना चाहिए कि आपकी मानसिकता क्या है, आपको किस तरह तैयारी करनी है और किस सोच के साथ मैदान पर उतरना है. मुझे लगता है कि मैं इसे संभालने के लिए काफी परिपक्व और अनुभवी हो चुका हूं. पहले इन चीजों से थोड़ा दुख होता था. मैं कोई मशीन नहीं हूं. हम रोबोट नहीं हैं कि कह सकें कि इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता. निश्चित तौर पर इसका असर होता है.'
सैमसन ने बताया कि अगर वह बाहरी चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान दें, तो उनके लिए खुलकर बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि शॉट खेलने से पहले अगर वह इस बात की चिंता करने लगें कि आउट होने पर फिर से आलोचनाएं शुरू हो जाएंगी, तो वह अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाएंगे. उन्होंने कहा, 'अगर मैं उन चीजों पर ध्यान देता, तो इस तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाता. शॉट खेलने से पहले मैं दस बार सोचता कि अगर आउट हो गया तो फिर वाई-फाई की समस्या शुरू हो जाएगी. इसलिए मैं खुद से कहता हूं, कोई बात नहीं.'
टीम इंडिया में जगह को लेकर चर्चा के बावजूद संजू सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी को ड्रेसिंग रूम में अपना प्रतिद्वंद्वी मानने से इनकार किया. उन्होंने साफ किया कि टीम के खिलाड़ियों का पहला लक्ष्य देश के लिए मैच जीतना है. सैमसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और देश के लिए खेल रहे हैं. हम सबसे पहले मैच जीतना चाहते हैं. उसके बाद ही बात दूसरे खिलाड़ियों तक पहुंचती है.'
संजू सैमसन ने यह भी बताया कि आईपीएल में कप्तानी करने के अनुभव ने उन्हें सेलेक्शन से जुड़े मुश्किल फैसलों को समझने में मदद की है. उनका मानना है कि जब कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, तब टीम मैनेजमेंट के लिए अंतिम फैसला लेना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सेलेक्शन के फैसलों पर निराश होकर बैठने के बजाय अपने मौके के लिए तैयार रहना चाहिए.
सैमसन ने खिलाड़ियों को नकारात्मक सोच से बचने की सलाह देते हुए कहा कि टीम में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी या निराशा में रहना किसी के लिए फायदेमंद नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम उदास होकर या नकारात्मक मानसिकता में नहीं रह सकते कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला और उसे क्यों दिया गया. इस तरह की सोच यहां काम नहीं करती.' संजू सैमसन की इस टिप्पणी से साफ है कि वह सेलेक्शन को लेकर होने वाली चर्चाओं के बजाय अपने प्रदर्शन और टीम के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.