Advertisement
trendingNow13085927
Hindi Newsक्रिकेटईशान किशन के कारण खतरे में इस खिलाड़ी की जगह, तीसरे T20I में नहीं चला बल्ला तो वर्ल्ड कप में नहीं मिलेगा मौका?

ईशान किशन के कारण खतरे में इस खिलाड़ी की जगह, तीसरे T20I में नहीं चला बल्ला तो वर्ल्ड कप में नहीं मिलेगा मौका?

IND vs NZ 3rd T20I: हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज की कुर्बानी देकर संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना है. उन्हें लगातार सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन संजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अभी तक निराश किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईशान किशन के कारण खतरे में इस खिलाड़ी की जगह
ईशान किशन के कारण खतरे में इस खिलाड़ी की जगह

India vs New Zealand 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार, 25 जनवरी को खेला जाएगा. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. टीम इंडिया भले ही जीत की पटरी पर सवार है, लेकिन इस मैच में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर रन बनाने का दवाब होगा. अब तक हुए दोनों मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पिछले मैच में बल्ले से तबाही मचाई थी. उन्होंने 32 गेंदों पर 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज की कुर्बानी देकर संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना है. उन्हें लगातार सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन संजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अभी तक निराश किया है.

संजू सैमसन का कड़ा इम्तेहान

Add Zee News as a Preferred Source

 न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रायपुर में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दोनों बार वो बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए. इस सीरीज के आखिरी दो मैचों में तिलक वर्मा वापसी कर सकते हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को तिलक के लिए एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाना होगा. गंभीर और सूर्या शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को बाहर करने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे. इसकी वजह से संजू सैमसन पर और ज्यादा दबाव होगा.

तिलक के आने से बढ़ेगी टेंशन!

जैसे ही तिलक वर्मा टीम में शामिल होंगे, उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में रखा जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किसकी जगह मौका मिलता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन रनों की बरसात करना चाहेंगे, ताकि वो प्लेइंग इलेवन में बने रहे. अगर वो अच्छी पारी खेल देते हैं तो ईशान किशन को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि वो फिलहाल नंबर-3 पर खेल रहे हैं, जो तिलक वर्मा की जगह है. ईशान भी इस बात से वाकिफ हैं और इसलिए वो रायपुर की तरह गुवाहाटी में भी बल्ले से तबाही मचाना चाहेंगे.

इसे भी पढ़ें: बुरा फंसा पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर का बेटा, नौकरानी के साथ दुष्कर्म का आरोप, फार्म हाउस में की काली करतूत?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
Padma awards
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा