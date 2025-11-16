संजू सैमसन ने टीम छोड़ी या निकाला गया? राजस्थान रॉयल्स ने राज पर से उठाया पर्दा, खुलासे से मचा हड़कंप

संजू सैमसन को लेकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के मालिक मनोज बडाले ने खुलासा किया है कि संजू सैमसन ने IPL 2025 के बीच में पहली बार फ्रैंचाइजी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी. संजू सैमसन को ऑलराउंडर सैम कुरेन और रवींद्र जडेजा के बदले IPL 2026 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम में ट्रेड किया गया है.

संजू सैमसन ने टीम छोड़ी या निकाला गया?

मनोज बडाले ने राजस्थान रॉयल्स द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में बड़ा खुलासा किया है. मनोज बडाले ने कहा, 'इस साल या पिछले साल पहली बार संजू ने आगे बढ़ने की बात शायद सीजन के अंत में कोलकाता में की थी. मैच के बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी. वह बहुत ईमानदार इंसान हैं. वह व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से बहुत थके हुए थे. वह राजस्थान रॉयल्स की बहुत परवाह करते हैं और मुझे लगता है कि 18 सालों में हमारे सबसे खराब सीजन ने उन्हें बहुत निराश किया.'

IPL 2025 में नौवें स्थान पर रही राजस्थान रॉयल्स की टीम

बता दें कि संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. राजस्थान रॉयल्स को IPL 2022 के फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम ने हराया था. हालांकि IPL 2025 सीजन संजू सैमसन के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. संजू सैमसन IPL 2025 के पांच मैच साइड स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाए थे. संजू सैमसन की जगह तब रियान पराग को कप्तान बनाया गया था. IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की टीम चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी.

साल 2021 में संजू सैमसन को कप्तान बनाना जोखिम भरा कदम

मनोज बडाले ने 11 IPL सीजन तक राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी के प्रति संजू सैमसन के समर्पण की तारीफ की और याद दिलाया कि साल 2021 में उन्हें कप्तान बनाना एक जोखिम भरा कदम माना गया था, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. मनोज बडाले ने आगे कहा, 'अगर संजू सैमसन कुछ कहते हैं, तो उसका मतलब होता है. वह 14 सालों से फ्रैंचाइजी के एक असाधारण सेवक रहे हैं. यह सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं हैं जिन्हें फैंस देखते हैं, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह सब कुछ है. जब हमने उन्हें कप्तान बनाने का फैसला किया, तो वह एक जोखिम भरा कदम था. वह एक युवा और अनुभवहीन कप्तान थे, लेकिन उन्होंने उस भूमिका में अपना सब कुछ झोंक दिया.'