ड्रॉप या फिर रेस्ट... संजू सैमसन पर सेलेक्टर्स ने क्यों लिया बड़ा फैसला? जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों बदलाव के चर्चे तेज हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुए कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन संजू सैमसन के ड्रॉप होने का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है. सभी के जेहन में कन्फ्यूजन है कि वह ड्रॉप हुए हैं या फिर उन्हें आराम दिया गया है. इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम से बाहर करने का फैसला क्यों किया. चूंकि ड्रॉप होने से पहले सैमसन तीन मैचों में फ्लॉप रहे, ऐसे में उनके चर्चे और भी तेज हो गए.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब मिला था और अब टीम में जगह बनाए रखना मुश्किल हो गया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसन को ड्रॉप नहीं बल्कि आराम दिया गया है. सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट प्रभसिमरन सिंह को मौका देना चाहते थे, जिनका IPL में पंजाब किंग्स के लिए प्रदर्शन अच्छा रहा था. 23 जुलाई से भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज खेली जाएगी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला लेने वालों का कहना है कि सैमसन को टीम से बाहर नहीं किया गया है और न ही सिलेक्शन कमिटी ने इस ओपनर से आगे बढ़ने का फैसला किया है. पता चला है कि सैमसन सितंबर में एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम के साथ जाएंगे. सिर्फ सैमसन ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी ने अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को भी आराम देने का फैसला किया है.
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भारतीय बोर्ड के एक सूत्र ने एक्सप्रेस को बताया, "सेलेक्टर युवा खिलाड़ियों को आज़माना चाहते थे और इसीलिए आप अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव जैसे युवा तेज गेंदबाजों को मौका मिलते देखेंगे. सेलेक्शन कमेटी तेज गेंदबाज़ों का एक अच्छा पूल बनाना चाहती है. जहां तक संजू की बात है, उन्हें अक्षर और अर्शदीप की तरह आराम दिया गया है."