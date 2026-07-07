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ड्रॉप या फिर रेस्ट... संजू सैमसन पर सेलेक्टर्स ने क्यों लिया बड़ा फैसला? जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों बदलाव के चर्चे तेज हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुए कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन संजू सैमसन के ड्रॉप होने का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है. सभी के जेहन में कन्फ्यूजन है कि वह ड्रॉप हुए हैं या फिर उन्हें आराम दिया गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:00 PM IST
ड्रॉप या फिर रेस्ट... संजू सैमसन पर सेलेक्टर्स ने क्यों लिया बड़ा फैसला? जानें पूरा मामला
Image Credit: bcciSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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