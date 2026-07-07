ड्रॉप या फिर रेस्ट... संजू सैमसन पर सेलेक्टर्स ने क्यों लिया बड़ा फैसला? जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों बदलाव के चर्चे तेज हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हुए कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन संजू सैमसन के ड्रॉप होने का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है. सभी के जेहन में कन्फ्यूजन है कि वह ड्रॉप हुए हैं या फिर उन्हें आराम दिया गया है. इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम से बाहर करने का फैसला क्यों किया. चूंकि ड्रॉप होने से पहले सैमसन तीन मैचों में फ्लॉप रहे, ऐसे में उनके चर्चे और भी तेज हो गए.