Advertisement
trendingNow13134730
Hindi Newsक्रिकेट34357 रन बनाने वाले दिग्गज की वजह से हुआ धमाकेदार कमबैक...प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद Sanju Samson ने किया सलाम

34357 रन बनाने वाले दिग्गज की वजह से हुआ धमाकेदार कमबैक...प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद Sanju Samson ने किया सलाम

Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने खिताब जीतकर इतिहास रचा है. वो लगातार तीन बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली पहली टीम बन चुकी है. इस एडिशन में भारत के लिए संजू सैमसन सबसे बड़े खिलाड़ी रहे. प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने के बाद संजू ने अपने धांसू कमबैक के लिए क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज को धन्यवाद किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 का शोर थम चुका है, लेकिन टीम इंडिया की जीत के जश्न की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है. भारत और श्रीलंका की सरज़मीं पर खेले गए इस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो संजू सैमसन ही रहे, जिन्होंने सिर्फ 5 मैच खेलकर इतिहास रच दिया. वो ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए टॉप रन स्कोरर बने, बल्कि करो या मरो वाले मैचों में टीम इंडिया को अकेले के दम पर जीत दिलाई.

संजू ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97, इंग्लैंड के खिलाफ 89 और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया. संजू इस बार खराब फॉर्म के चलते प्लेइंग 11 की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें मौका मिला और उस मौके पर संजू ने बखूबी निभाया. संजू ने ये साबित कर दिया कि वो कितने खास खिलाड़ी हैं.

संजू ने खराब फॉर्म के बाद अचानक धमाकेदार कमबैक करके हर किसी को चौंका दिया. इसके पीछे संजू की मेहनत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उस दिग्गज का है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं. ये कोई और नहीं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. संजू सैमसन ने फाइनल के बाद बताया कि महान बल्लेबाज सचिन ने कैसे उनकी मदद की.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन ने कैसे की संजू की मदद?

संजू सैमसन ने खुलासा करते हुए बताया कि 'कई पूर्व खिलाड़ियों ने मुझसे संपर्क किया और मेरी मदद करने की कोशिश की. मैं पिछले कुछ महीनों से सचिन सर के संपर्क में था. मैंने उनसे बातचीत की और हमारे बीच लंबी चर्चाएं हुईं. इतनी बड़ी शख्सियत से आपको मार्गदर्शन मिलना, इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सभी ने सपोर्ट किया. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं इसे इंजॉय करना चाहता हूं.'

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में क्या किया?

संजू सैमसन टी20 विश्व कप 2024 में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. ऋषभ पंत पहली पसंद थे. इस बार संजू को टीम में जगह मिली, लेकिन प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिल रहा था. लेकिन जब उनकी बारी आई तो संजू ने कमाल कर दिखाया. इस सीजन 5 मैचों में 3 फिफ्टी के दम पर 80 से ज्यादा की औसत से 321 रन बनाए हैं. आखिरी तीन मैचों में लगातार 97, 89, 89 रनों की पारी खेलकर अर्धशतक ठोके. पूरे सीजन में उन्होंने 24 छक्के और 27 चौके लगाए हैं.

ये भी पढ़ें:  Final में जीत की गारंटी हैं गौतम गंभीर...7वीं बार रचा इतिहास...इस रिकॉर्ड ने हर किसी को सोचने पर किया मजबूर

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?