34357 रन बनाने वाले दिग्गज की वजह से हुआ धमाकेदार कमबैक...प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद Sanju Samson ने किया सलाम

Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 का शोर थम चुका है, लेकिन टीम इंडिया की जीत के जश्न की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है. भारत और श्रीलंका की सरज़मीं पर खेले गए इस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो संजू सैमसन ही रहे, जिन्होंने सिर्फ 5 मैच खेलकर इतिहास रच दिया. वो ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए टॉप रन स्कोरर बने, बल्कि करो या मरो वाले मैचों में टीम इंडिया को अकेले के दम पर जीत दिलाई.

संजू ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97, इंग्लैंड के खिलाफ 89 और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया. संजू इस बार खराब फॉर्म के चलते प्लेइंग 11 की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें मौका मिला और उस मौके पर संजू ने बखूबी निभाया. संजू ने ये साबित कर दिया कि वो कितने खास खिलाड़ी हैं.

संजू ने खराब फॉर्म के बाद अचानक धमाकेदार कमबैक करके हर किसी को चौंका दिया. इसके पीछे संजू की मेहनत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उस दिग्गज का है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं. ये कोई और नहीं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. संजू सैमसन ने फाइनल के बाद बताया कि महान बल्लेबाज सचिन ने कैसे उनकी मदद की.

सचिन ने कैसे की संजू की मदद?

संजू सैमसन ने खुलासा करते हुए बताया कि 'कई पूर्व खिलाड़ियों ने मुझसे संपर्क किया और मेरी मदद करने की कोशिश की. मैं पिछले कुछ महीनों से सचिन सर के संपर्क में था. मैंने उनसे बातचीत की और हमारे बीच लंबी चर्चाएं हुईं. इतनी बड़ी शख्सियत से आपको मार्गदर्शन मिलना, इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सभी ने सपोर्ट किया. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं इसे इंजॉय करना चाहता हूं.'

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में क्या किया?

संजू सैमसन टी20 विश्व कप 2024 में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. ऋषभ पंत पहली पसंद थे. इस बार संजू को टीम में जगह मिली, लेकिन प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिल रहा था. लेकिन जब उनकी बारी आई तो संजू ने कमाल कर दिखाया. इस सीजन 5 मैचों में 3 फिफ्टी के दम पर 80 से ज्यादा की औसत से 321 रन बनाए हैं. आखिरी तीन मैचों में लगातार 97, 89, 89 रनों की पारी खेलकर अर्धशतक ठोके. पूरे सीजन में उन्होंने 24 छक्के और 27 चौके लगाए हैं.

