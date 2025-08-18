1 ओवर में 5 छक्के और लगातार दो शतक लगाने वाला बाहर, हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए ये भारतीय टीम चुनकर चौंकाया
1 ओवर में 5 छक्के और लगातार दो शतक लगाने वाला बाहर, हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए ये भारतीय टीम चुनकर चौंकाया

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को ही कप्तान बनाया है, जो वर्तमान में भारत की टी20 इंटरनेशनल कप्तान हैं. बता दें कि आगामी एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:09 AM IST
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. हरभजन ने एक ओवर में 5 छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज और लगातार दो टी20 इंटरनेशनल शतक बनाने वाले बल्लेबाज को अपनी इस टीम में शामिल नहीं किया. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को ही कप्तान बनाया है, जो वर्तमान में भारत की टी20 इंटरनेशनल कप्तान हैं. बता दें कि आगामी एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. टीम इंडिया एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान से 14 सितंबर को भिड़ंत है. टूर्नामेंट के लिए BCCI ने अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय चयन समिति 19 अगस्त को बैठक करने वाली है, जिसके बाद टीम का अंतिम चयन किया जाएगा. 

बैटिंग लाइनअप में चुने ये नाम

हरभजन ने बल्लेबाजी में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया है. वहीं भज्जी ने श्रेयस अय्यर को भी टीम में शामिल किया. ऑलराउंडर के रूप में, हरभजन ने हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रियान पराग को चुना है. रियान पराग का चयन विशेष रूप से चौंकाने वाला है. हरभजन का मानना है कि पराग टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 'इस टीम में भारत को हराने का दम...', स्क्वॉड का ऐलान होते ही सपने देखने लगा पाकिस्तान! आकिब जावेद का बयान

बॉलिंग में ये नाम शामिल

हरभजन ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को सौंपी, जो तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे. स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को जगह दी, जो विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं. विकेटकीपर के तौर पर हरभजन ने केएल राहुल या ऋषभ पंत में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है. उन्होंने संजू सैमसन को बाहर रखा है, जो फैंस के लिए चौंकाने वाला था.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? स्टार पेसर ने खुद लिया ये बड़ा फैसला, सेलेक्टर्स को भी बताया

इस फैसले ने चौंकाया

हरभजन की टीम में सबसे चौंकाने वाला फैसला रिंकू सिंह और संजू सैमसन को बाहर रखना रहा. रिंकू सिंह आईपीएल मैच के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच जिताने का कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने भारत के लिए भी कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. वहीं, संजू सैमसन लगातार दो टी20 इंटरनेशनल शतक जड़ चुके हैं. उन्हें एशिया कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने की भूमिका में देखा जा रहा है. 

हरभजन सिंह द्वारा चुनी गई एशिया कप के लिए भारतीय टीम

यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, केएल राहुल/ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

;