संजू सैमसन का IPL में पांचवां शतक... मुंबई इंडियंस पर किया प्रहार, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Sanju Samson IPL Century: संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में शानदार शतक लगाया. उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में नाबाद 101 रन की पारी खेली. सैमसन के आईपीएल करियर का यह पांचवां शतक है.
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Sanju Samson IPL Century: चेन्नई सुपरकिंग्स के नए सुपरस्टार संजू सैमसन ने एक बार फिर से आईपीएल 2026 में धमाका कर दिया है. उन्होंने गुरुवार (23 अप्रैल) को सीजन के सबसे बड़े लीग मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जोरदार शतक लगाया. सैमसन ने 54 गेंद की पारी में नाबाद 101 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले. आईपीएल इतिहास में यह सैमसन का पांचवां शतक है. उन्होंने मौजूदा सीजन में दूसरी सेंचुरी लगाई है.
मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए. उसके लिए ओपनर सैम सैमसन ने जोरदार पारी खेली. उनके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 14 गेंद पर 22, डेवाल्ड ब्रेविस ने 11 गेंद पर 21, कार्तिक शर्मा ने 18, जेमी ओवर्टन ने 15 और सरफराज खान ने 14 रन बनाए. मुंबई के लिए अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार ने 2-2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर को एक-एक सफलता मिली.
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सैमसन ने यूं पूरा किया शतक
सैमसन को शतक लगाने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे. उनके साथ अकील हुसैन बल्लेबाजी कर रहे थे. सैमसन ने तेज गेंदबाज कृष भगत की पहली गेंद पर छक्का लगाया. इसके बाद दो गेंद पर संजू कुछ नहीं कर पाए. उन्होंने सिंगल लेने से मना किया. चौथी पर सैमसन ने छक्का लगाया तो उनका स्कोर 97 तक पहुंच गया. पांचवीं बॉल पर वह फिर से एक भी रन नहीं बना पाए. आखिरी बॉल उन्हें शतक के लिए 3 रन बनाने थे. सैमसन ने चौका लगाकर सीजन में अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया.
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— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026
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रोहित शर्मा की कर ली बराबरी
सैमसन टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए. यह उनका कुल आठवां शतक है. उन्होंने रोहित शर्मा के 8 शतकों की बराबरी कर ली. अब वह विराट कोहली और अभिषेक शर्मा से ही पीछे हैं. विराट और अभिषेक 9-9 शतक के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं.