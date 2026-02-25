नेट रन रेट सुधारने का मास्टरप्लान, संजू-अभिषेक-तिलक... इस खतरनाक प्लेइंग XI के साथ उतरेगी टीम इंडिया!

Team India Playing XI Against Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद सूर्या एंड कंपनी वापसी करने को बेताब होगी. 26 फरवरी को चेन्नई में होने वाले मैच से पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा हिंट दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम ना सिर्फ मैच जीतने के इरादे से उतरेगी, बल्कि उनका लक्ष्य नेट रन रेट बेहतर करना भी होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने मास्टरप्लान तैयार किया है.

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम मैनेजमेंट अगले मैच में परिवर्तन के बारे में सोच रही है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे दोनों ओपनर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऐसे में विपक्षी टीम ऑफ स्पिनर लेकर आ रही हैं. हम चेंज के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने इशारों-इशारों में संजू सैमसन के खेलने पर मुहर लगा दी है.

रिंकू सिंह की जगह लेंगे संजू सैमसन?

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में संजू सैमसन का खेलना लगभग कन्फर्म है. प्रैक्टिस सेशन में भी संजू पहले से ज्यादा एक्टिव दिखे और विकेट कीपिंग का भी अभ्यास किया. अगर सैमसन खेलते हैं तो प्लेइंग इलेवन से रिंकू सिंह की छुट्टी हो सकती है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में शून्य पर आउट हुए थे. सितांशु कोटक ने जो हिंट दिया है उसके मुताबिक, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक बार फिर ओपनिंग करते दिख सकते हैं. वहीं, ईशान किशन नंबर-3 पर खेलेंगे.

मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तिलक वर्मा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तिलक वर्मा ने अभी तक कुछ खास कमाल नहीं किया है. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो अपनी जगह बचा लेंगे. टीम मैनेजमेंट उनका इस्तेमाल नंबर-5 पर कर सकती है. नंबर-4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव खेलेंगे. इस बैटिंग लाइनअप से टीम इंडिया नेट रन रेट को बेहतर कर सकती है.

सुंदर की छुट्टी, अक्षर की वापसी?

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उपकप्तान अक्षर पटेल की वापसी भी लगभग तय है. वो गेंदबाजी के साथ-साथ बैटिंग में रिंकू सिंह के स्थान पर खेल सकते हैं. वहीं, प्लेइंग इलेवन से वाशिंगटन सुंदर को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ-साथ नेट रन रेट को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं. यही वजह है कि टीम इंडिया एक पावरफुल बैटिंग लाइनअप के साथ उतर सकती है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI?

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

