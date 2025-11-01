Advertisement
trendingNow12984415
Hindi Newsक्रिकेट

घर वापसी को तैयार सैमसन... IPL 2026 में इस टीम से उड़ाएंगे चौके-छक्के! RR से विदाई तय

संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने की चर्चाएं हैं, जिसकी वह लंबे समय से कमान संभाल रहे हैं. आईपीएल 2026 से पहले वह किस टीम में जाएंगे, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं. अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर वापसी को तैयार सैमसन... IPL 2026 में इस टीम से उड़ाएंगे चौके-छक्के! RR से विदाई तय

संजू सैमसन इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा हैं. पिछले कुछ समय से वह राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी से अलग होने की अटकलों को लेकर सुर्खियों में हैं. राजस्थान रॉयल्स से अलग होकर सैमसन आईपीएल 2026 से पहले किस टीम में जाएंगे, इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं. हालांकि, इन सबके बीच सैमसन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. दरअसल, सैमसन के दिल्ली कैपिटल्स में जाने की खबर है.

अब इस टीम से खेलेंगे सैमसन!

संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड के जरिए उनके दिल्ली कैपिटल्स में जाने पर सहमति बन गई है. उनके बदले दिल्ली की टीम राजस्थान रॉयल्स को विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स देने के लिए तैयार है. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली कैपिटल्स सैमसन को टीम में शामिल करने के इच्छुक हैं, लेकिन अपने किसी भी मुख्य खिलाड़ी का ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

RR ने केएल राहुल को मांगा, लेकिन...

केएल राहुल का नाम अदला-बदली के लिए चर्चा में जरूर आया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. केएल राहुल ने आईपीएल 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया था. उनकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी खासी है. राजस्थान रॉयल्स स्टब्स को अपने साथ रखने के विचार से खुश है, लेकिन ये बात भी सामने आई कि उन्होंने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के साथ एक और अनकैप्ड खिलाड़ी की भी मांग की थी. हालांकि, कैपिटल्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अगले आईपीएल सीजन में सैमसन की दिल्ली कैपिटल्स के साथ वापसी की पूरी संभावना है.

CSK से भी की थी बातचीत

पिछले कुछ महीनों में राजस्थान रॉयल्स ने सैमसन को लेकर अन्य फ्रेंचाइजियों के साथ भी बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं. रवींद्र जडेजा के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से भी संपर्क किया गया था. राजस्थान टीम सैमसन को जडेजा के बदले में लेना चाहती थी, लेकिन शुरुआती दिलचस्पी के बाद बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई.

 2016-17 में दिल्ली के लिए खेले थे

बात करें सैमसन की तो वह 2016 और 2017 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. उस समय टीम का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था. इन दोनों ही सीजन में सैमसन ने 14-14 मुकाबले खेले थे. 2016 में एक अर्धशतक के साथ 291 रन और 2017 में एक शतक और दो अर्धशतक के साथ 386 रन सैमसन के बल्ले से निकले. सैमसन के दिल्ली में जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonRajasthan RoyalsDelhi CapitalsTristan Stubbs

Trending news

आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस