1 गेंद पर ठोक दिए 13 रन... 'फ्लावर समझे क्या फायर है मैं', संजू सैमसन के हत्थे चढ़ा 27 साल का गेंदबाज - VIDEO

13 runs on 1 Ball: फ्लावर समझे क्या फायर है मैं... 'Pushpa' फिल्म का यह फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा. भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन भी कुछ ऐसे ही फायरिंग मोड में हैं. एशिया कप से पहले सैमसन प्रचंड फॉर्म में हैं. उनका बल्ला रनों की आग उगल रहा है. केरल क्रिकेट लीग 2025 में कोच्ची ब्लू टाइगर्स की कप्तानी कर रहे सैमसन ने सीजन के 11वें मुकाबले में थ्रिस्सूर टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 89 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके हत्थे एक 27 साल का गेंदबाज चढ़ गया, जिसकी एक गेंद पर सैमसन ने 13 रन ठोक दिए.

एक गेंद पर बनाए 13 रन...

इस मुकाबले में सैमसन ने चौके-छक्कों का तूफान मचाया. ओपनिंग करते हुए सैमसन ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 190 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन अर्धशतक ठोका. इस पारी के दौरान ही एक मौका ऐसा आया, जब इस विस्फोटक बल्लेबाज ने एक गेंद पर 13 रन बना दिए. दरअसल, पारी के 5वें ओवर में उनके हत्थे 27 साल के सिजोमन जोसेफ चढ़ गए. ओवर की चौथी गेंद को सैमसन ने सीधा स्टैंड्स में पहुंचाया. उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया. इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया, जिससे सैमसन को अगली गेंद फ्री हिट मिल गई. सिजोमन जोसेफ की इस गेंद को भी सैमसन ने छक्के के लिए भेज दिया. इस तरह उन्होंने एक लीगल गेंद पर 13 रन बटोर लिए.

शतक से चूके, लेकिन गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया

सैमसन ने मुकाबले में गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर रख दी. हालांकि, वह शतक से चूक गए. वह 89 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी में सैमसन ने जमकर चौके-छक्के उड़ाए. उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए 193 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 9 छक्के और 4 चौके लगाए. उनकी इस कप्तानी पारी के दम पर कोच्चि टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया.

पिछले मैच में ठोका था शतक

सैमसन इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछले मुकाबले में एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ शतक ठोका था. इस मुकाबले में उन्होंने 51 गेंदों में 121 रन बना दिए थे. इस भारतीय बल्लेबाज ने 237 के स्ट्राइक रेट तूफानी बैटिंग कर 7 छक्के और 14 चौके लगाए. सैमसन की इस पारी ने ही कोच्चि टीम को 237 रन का विशाल स्कोर चेज करा दिया था. कोच्चि की टीम ने आखिरी गेंद पर 4 विकेट से जीत दर्ज की.