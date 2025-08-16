एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने बल्ले से उगली आग, गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां, अब सेलेक्शन हुआ पक्का!

Asia Cup 2025: भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 से पहले अपने बल्ले से जमकर आग उगली है. संजू सैमसन ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना रौद्र रूप दिखाया है. संजू सैमसन ने अपनी इस तूफानी पारी के दम पर एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्शन का दावा ठोक दिया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज होगा, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है और अब उसकी नजरें 9वीं बार चैंपियन बनने पर है. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा.

एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने बल्ले से उगली आग

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए उतर सकते हैं. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत देने का जिम्मा होगा. भारतीय टीम का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन विरोधी टीम के गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस कर सकता है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन कातिलाना फॉर्म में नजर आ रहे हैं. संजू सैमसन ने शुक्रवार को 15 अगस्त के मौके पर एक मैच में शानदार अर्धशतक जड़ा.

गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां

संजू सैमसन ने स्वतंत्रता दिवस पर केरल क्रिकेट संघ (KCA) द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक प्रदर्शनी मैच के दौरान 36 गेंदों पर 54 रन ठोक दिए. यह प्रदर्शनी मैच केरल क्रिकेट लीग (KCL) सीजन 2 के लिए एक अभ्यास था. इस मैच में संजू सैमसन केसीए सेक्रेटरी XI की कप्तानी कर रहे थे. वहीं, सचिन बेबी केसीए अध्यक्ष XI की अगुवाई कर रहे थे. संजू सैमसन की यह पारी एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को होने वाले टीम इंडिया के सेलेक्शन से ठीक पहले आई है. संजू सैमसन का एशिया कप 2025 के लिए चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. संजू सैमसन विकेटकीपिंग के साथ-साथ ओपनिंग में भी टीम इंडिया को मजबूती देते हैं. ऐसे में भारत को एक अतिरिक्त बल्लेबाज, ऑलराउंडर या गेंदबाज खिलाने का ऑप्शन भी मिल जाता है.

संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स

संजू सैमसन ने 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 861 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने इसके अलावा 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था. संजू सैमसन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वह शातिर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. संजू सैमसन घरेलू मैचों में केरल के लिए खेलते हैं. संजू सैमसन 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे.