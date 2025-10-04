IND vs AUS: आखिरी वनडे में ठोका शतक... फिर इस खूंखार बल्लेबाज को क्यों नहीं मिला मौका? 24 साल के स्टार ने मारी बाजी

टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 5 टी20 इंटेरनशनल मैच खेले जाएंगे. भारत के इस दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. BCCI के एक फैसले ने हर किसी को हैरान किया. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है. अब शुभमन गिल 50 ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया दौरे से होगी. इस बीच एक ऐसे बल्लेबाज को टीम में मौका नहीं मिला, जिसने अपने पिछले वनडे मुकाबले में शतक जमाया था. उनकी जगह 24 साल के युवा स्टार को शामिल किया गया है.

इस बल्लेबाज को नहीं मिली जगह

दरअसल, हम यहां बात कर रहे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की. सैमसन को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है. मैनेजमेंट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे युवा ध्रुव जुरेल को चुना है. ऋषभ पंत चोटिल होने के चलते इस दौरे पर टीम के साथ नहीं होंगे. ऐसे में कीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल संभालेंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी भूमिका में थे. ऐसे में संजू सैमसन की बजाय जुरेल को दूसरे विकेटकीपर के रूप में स्क्वॉड में शामिल करना सेलेक्टर्स ने सही समझा.

आखिरी वनडे में ठोका था शतक

बता दें कि संजू सैमसन ने अपने पिछले वनडे मुकाबले में शतक ठोका था. हालांकि, यह मुकाबला उन्होंने 2023 में खेला था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मुकाबले में सैमसन के बल्ले से शतकीय पारी निकली, जो उनके वनडे करियर का पहला सैकड़ा भी रहा. इसके बाद से वह भारत के वनडे सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें दूसरे विकेटकीपर के रूप में भी जगह नहीं मिली थी, क्योंकि ऋषभ पंत थे. बता दें कि सैमसन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जबकि जुरेल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं. ये एक वजह हो सकती है, जिसके चलते उन्हें वनडे सेटअप के लिए मैनेजमेंट नहीं देख रहा है.

सैमसन का वनडे करियर

सैमसन के वनडे करियर की बात करें तो 2021 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद से अब तक 16 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें 510 रन बनाए हैं. सैमसन ने 108 रन के बेस्ट स्कोर के साथ एक शतक और तीन अर्धशतक बनाए हैं. वनडे में उनका बैटिंग औसत लगभग 57 का है, जबकि स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है.

टी20 टीम में शामिल

सैमसन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में सैमसन टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के लिए भी खेले थे. इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. उन्होंने एक अर्धशतक भी जमाया. सैमसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज सैमसन रनों का अंबार लगाने और टीम को मैच जिताने के इरादे से खेलेंगे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.