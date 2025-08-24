Asia Cup 2025 से पहले प्रचंड फॉर्म... सैमसन ने 42 गेंद में ठोका शतक, ओपनिंग पर फिर भी लटकी तलवार?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में लगभग दो हफ्ते का समय बाकी है. 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. 19 अगस्त को बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. जिसमें संजू सैमसन की पोजीशन बदलने के चर्चे चरम पर थे. लेकिन इस बीच उन्होंने तूफानी शतक से गुत्थी उलझा दी है.
Trending Photos
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में लगभग दो हफ्ते का समय बाकी है. 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. 19 अगस्त को बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. जिसमें संजू सैमसन की पोजीशन बदलने के चर्चे चरम पर थे क्योंकि एशिया कप स्क्वाड में शुभमन गिल बतौर उप-कप्तान टीम का हिस्सा हैं. लेकिन सैमसन ने एशिया कप से पहले ही अपने तूफानी शतक मुद्दे को और भी पेंचीदा कर दिया है.
16 गेंद में ठोकी फिफ्टी
ये बात तो पक्की है कि संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले अपनी फॉर्म दिखाकर प्लेइंग-XI में जगह लगभग पक्की कर ली है. उन्होंने रविवार को केरल क्रिकेट लीग में शानदार शतक जड़ा कोच्चि ब्लू टाइगर्स की तरफ से खेलते हुए तबाही मचा दी. आते ही सैमसन ने धमाकेदार शुरुआत की और 16 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद भी सैमसन नहीं रुके और शतक का आंकड़ा छूने के लिए महज 42 गेंदे लीं.
236 रन का था लक्ष्य
संजू सैमसन की टीम 237 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. सैमसन ने शतक से मैच में जान डाली लेकिन फिर भी विरोधी टीम के गेंदबाजों ने मैच को तराजू पर रख रखा था. आखिर में लास्ट ओवर में गजब का थ्रिलर देखने को मिला. सैमसन की टीम को आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार थी, आशिक ने आखिरी गेंद पर छक्का जमाकर टीम को अजीबोगरीब जीत दिला दी.
ये भी पढे़ं.. शतक के बाद फिफ्टी... पटरी पर लौटे पृथ्वी शॉ, टीम बदलते ही दिखा पुराना अंदाज
एशिया कप में कौन करेगा ओपनिंग?
एशिया कप में ओपनर के तौर पर एक तरफ अभिषेक शर्मा होंगे तो दूसरी तरफ अभी कंफर्म नहीं हुआ है. दिग्गज रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'शुभमन टीम में वापस आ गए हैं, मुझे यकीन है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. निजी तौर पर, मैं संजू सैमसन को टीम में देखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है.'