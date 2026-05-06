संजू सैमसन ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 15 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बनाते हुए 15 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

IPL में ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने IPL में इतिहास रच दिया है और वह यह करिश्मा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं. संजू सैमसन IPL टूर्नामेंट के एक ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 2 बार 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप का हिस्सा बनने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ सबसे ज्यादा 3 बार 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड 3 अलग-अलग सीजन (2021, 2022 और 2023) में बनाया है.

संजू सैमसन ने रचा इतिहास

संजू सैमसन ने मंगलवार रात दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली. ​​इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को इस सीजन की अपनी पांचवीं जीत दिलाई. 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, संजू सैमसन ने 52 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे. संजू सैमसन ने कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर 66 गेंदों में 114 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी की, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुई.

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संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की यह 5वीं 100 रन की साझेदारी थी, लेकिन संजू सैमसन इस मामले में सबसे अलग रहे, क्योंकि उन्होंने इसी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ दूसरी शतकीय साझेदारी में हिस्सा लिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी खेलने के बाद संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मैच के बाद संजू सैमसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, और हम बुनियादी बातों पर टिके रहने की कोशिश करते हैं, और इस फॉर्मेट में हम अपने हाथों पर भरोसा करते हैं कि वे अपना काम करेंगे. मैं अपनी शुरुआती मूवमेंट पर थोड़ा काम कर रहा था, और यह काफी अच्छा रहा है.' संजू ने आगे कहा कि उन्होंने टीम की जीत के लिए अपनी एक निजी उपलब्धि की कुर्बानी दे दी.