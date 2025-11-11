Advertisement
Samson vs Jadeja: संजू सैमसन या रवींद्र जडेजा... किसकी कमाई सबसे ज्यादा? सातवें आसमान पर नेट वर्थ और सैलरी

Sanju Samson vs Ravindra Jadeja: संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा आईपीएल 2026 से पहले अपनी फ्रेंचाइजी बदलने वाले हैं. राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स इन खिलाड़ियों से जुड़ी एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें तीसरे खिलाड़ी सैम करन भी हैं. राजस्थान ने संजू के बदले में चेन्नई से जडेजा और सैम करन को मांगा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:25 PM IST
Sanju Samson vs Ravindra Jadeja: संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा आईपीएल 2026 से पहले अपनी फ्रेंचाइजी बदलने वाले हैं. राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स इन खिलाड़ियों से जुड़ी एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें तीसरे खिलाड़ी सैम करन भी हैं. राजस्थान ने संजू के बदले में चेन्नई से जडेजा और सैम करन को मांगा है. सीएसके लिए तैयार हो गई और तीनों खिलाड़ियों ने डील पर अपनी सहमति जता दी. सैमसन एक काफी युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और जडेजा एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं. दोनों ने कई मौकों पर खुद को साबित किया है और उनके बहुत सारे फैंस हैं.

कितना है सैमसन का नेट वर्थ?

अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजू सैमसन की नेट वर्थ 2025 में लगभग 80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. कहा जाता है कि इसकी मुख्य वजह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनकी वैल्यू है. सैमसन के पास अभी बीसीसीआई का ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट है. इसके तहत उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. यह उनकी हर मैच की फीस के अलावा है. उन्हें 2025 सीजन के लिए राजस्थान ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. 

सैमसन के ब्रांड एंडोर्समेंट और पर्सनल एसेट्स

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने जिलेट, भारतपे, वाल्कमेट और कई दूसरे ब्रांड्स को एंडोर्स किया है और खबरों के मुताबिक वे स्पॉन्सरशिप से सालाना 5 से 7 करोड़ रुपये कमाते हैं. सैमसन के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में तिरुवनंतपुरम में एक लग्जरी बंगले समेत कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं. वह महंगी कारों के शौकीन भी हैं और खबरों के मुताबिक उनके पास रेंज रोवर, ऑडी A6, BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज C-क्लास जैसी कारें हैं.

रवींद्र जडेजा का नेट वर्थ कितना?

रवींद्र जडेजा की नेट वर्थ 2025 में लगभग 120 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह मुख्य रूप से आईपीएल और बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली कमाई से है. भारतीय क्रिकेट टीम के एक अहम सदस्य के तौर पर जडेजा के पास ग्रेड A+ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है. यह उन्हें भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले क्रिकेटरों में शामिल करता है. इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. रवींद्र जडेजा 2012 में फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की रीढ़ रहे हैं. 2025 के IPL सीजन में उन्हें 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था.

ब्रांड एंडोर्समेंट और पर्सनल एसेट्स

मिंत्रा, ओप्पो, एसिक्स इंडिया, भारतपे जैसे कई वेंचर्स में एंडोर्समेंट से कथित तौर पर जडेजा की सालाना इनकम में 6-8 करोड़ रुपये का योगदान होता है. बताया जाता है कि रवींद्र जडेजा के पास कई प्रॉपर्टीज हैं. इसमें गुजरात के जामनगर में एक शानदार घर और रोल्स-रॉयस व्रेथ, ऑडी Q7, ऑडी A4 और BMW X1 जैसी कारों का कलेक्शन शामिल है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Sanju Samsonravindra jadeja

