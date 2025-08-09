राजस्थान नहीं, सैमसन अब करेंगे 'किंग खान' के टीम की कप्तानी, आकाश चोपड़ा ने किया इशारा

IPL 2025 को खत्म हुए महज 2 महीने ही बीते हैं. अगले सत्र को लेकर चर्चाओं का दौर अभी से शुरु हो चुका है. राजस्थान टीम का काफी समय से हिस्सा रहे खिलाड़ी संजू सैमसन चर्चा का विषय बने हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का फैसला कर लिया है. खबरें ऐसी भी हैं कि सैमसन बॉलीवुड के किंग खान की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं. इसे लेकर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बयान भी दिया है. आकाश चोपड़ा का कहना है कि सैमसन को कोलकाता नाइटराइडर्स अपने साथ जोड़ सकती है.

KKR या CSK, किस टीम में जाएंगे सैमसन?

रिपोर्ट्स कि मानें तो संजू सैमसन ने खुद ही राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी छोड़ने का फैसला किया है. सैमसन हाल ही में अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट के दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मिले थे. इसके बाद से ही सैमसन के सीएसके में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. अब आकाश चोपड़ा ने संजू के टीम स्लेकेशन को लेकर कहा, 'मेरे दिमाग में सीएसके से पहले केकेआर का नाम आता है. केकेआर टीम के पास फिलहाल कोई विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है. ऐसे में आपको ना केवल बल्लेबाज, बल्कि विकेटकीपर और साथ में संजू बतौर कप्तान के रूप में भी बेस्ट रहेंगे.'

रहाणे की जगह ले सकते हैं सैमसन

आकाश चोपड़ा ने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के बारे में बात करते हुए कहा, 'अजिंक्य रहाणे ने पिछले सीजन में ना केवल बेहतर कप्तानी की बल्कि शानदार बल्लेबाजी भी की. हालांकि, केकेआर का मैनेजमेंट उनकी उम्र देखते हुए उन्हें रिलीज कर सकता है.'

वेंकेटेश अय्यर होंगे रिलीज?

आकाश चोपड़ा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'कोलकाता अपने बजट के हिसाब से वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर सकती है.' दरअसल, पिछले सीजन वेंकेटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया था. वो पिछले सीजन के टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में भी थे.