सालों बाद पूरी हुई सैमसन की मुराद.. धोनी के साथ सुकून से की बातचीत, वीडियो हुआ वायरल

आईपीएल 2026 के लिए मंच सज चुका है. हफ्तेभर के बाद आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज हो जाएगा. ये सीजन और भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे ऐतिहासिक ट्रेड देखने को मिले हैं जो फैंस को आकर्षित करेंगे. इसमें से एक संजू सैमसन का है जिनका चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ वीडियो वायरल है.
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टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के नायक संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले भी चर्चा में हैं. आईपीएल में वह लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे. चेन्नई के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ संजू का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. उनकी सालों की मुराद अब पूरी हो चुकी है. उन्होंने कैप्टन कूल के साथ बातचीत पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि वह लंबे समय से धोनी से खास बातचीत की फिराक में थे.
सैमसन ने वीडियो में बताया कि धोनी से बातचीत उनके लिए कितनी खास है. वह वीडियो में कह रहे हैं, 'हम IPL में मिलते थे और स्टेडियम के सामने बहुत भीड़ होती थी. यहां 5-10 लोग होते थे और वहां 5-10 लोग. मुझे लगता था कि यह काफी नहीं है. मुझे उनसे अकेले में मिलना है. मेरी ऐसी ही इच्छा थी. किस्मत ने मुझे उनके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेलने का मौका दिया है.'
उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ महीनों से, मैं बहुत-बहुत उत्साहित हूं. सच में, उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए मैं बहुत उत्साहित था. उनके साथ बैठना, नाश्ता करना, प्रैक्टिस करना, मैच खेलना, साथ घूमना. सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे बहुत खुशी मिलती है.' सैमसन के लिए अब आईपीएल में ये एक नया चैप्टर होगा. वह शानदार फॉर्म में भी आईपीएल से पहले नजर आए हैं.
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चेन्नई सुपर किंग्स को सैमसन आसानी से नहीं बल्कि लंबी बातचीत के बाद मिले हैं. राजस्थान रॉयल्स ने सैमसन के बदले दो ऑलराउंडर चेन्नई से लिए थे, ये सैम करन और रवींद्र जडेजा थे. जड्डू भी लंबे समय से सीएसके के कैंप में शामिल थे, लेकिन इस साल उनके रास्ते अलग हो गए. अब देखना होगा कि सैमसन सीएसके लिए कितने खास साबित होते हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया था.