Advertisement
trendingNow12984322
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे में 160 गेंद पर 486* रन... 23 छक्के और 46 चौके, इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 02, 2025, 02:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे में 160 गेंद पर 486* रन... 23 छक्के और 46 चौके, इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 46 चौके और 23 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

वनडे में 160 गेंद पर 486 रन

दरअसल, संक्रूथ श्रीराम नाम के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. एक वनडे मैच में संक्रूथ श्रीराम ने 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. बता दें कि बेंगलुरु के युवा क्रिकेटर संक्रूथ श्रीराम ने यह महारिकॉर्ड बनाया है. नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) ने साल 2014 में ऊटी में अंडर-16 अजहर हसन मेमोरियल इंटर स्कूल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था. ऊटी के जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने तब 40 ओवर के एक वनडे मैच में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

संक्रूथ श्रीराम की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे हेब्रोन स्कूल के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ. फिर भी 15 साल के दसवीं कक्षा के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया है. संक्रूथ श्रीराम ने जो कमाल किया था, वह वनडे क्रिकेट (एकदिवसीय क्रिकेट) में पहले कभी नहीं देखा गया है. संक्रूथ श्रीराम की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने निर्धारित 40 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 605 रन बनाए.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी

संक्रूथ श्रीराम ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ 160 गेंदों में 23 छक्कों और 46 चौकों की मदद से नाबाद 486 रन बनाए. धनुष प्रियन (नाबाद 70) ने संक्रूथ श्रीराम का अच्छा साथ दिया. इस ओपनिंग जोड़ी ने 605 रनों की अटूट साझेदारी की और जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने 605 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में हेब्रोन स्कूल की पूरी टीम केवल 15 ओवरों में 42 रन पर ढेर हो गई. संक्रूथ श्रीराम की मदद से जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ यह 40 ओवर का वनडे मैच 563 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

विराट कोहली के बहुत बड़े फैन

संक्रूथ श्रीराम ने अपनी इस पारी के बाद कहा था, 'जब मैं मैदान पर उतरा, तो मैं बस रन बनाना चाहता था ताकि अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकूं. मेरे कोच ने मुझे साफ-साफ कहा था कि मेरा ध्यान पूरे 40 ओवर तक टिके रहने पर होना चाहिए, जो हमारी टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. इसलिए, मैं पूरे 40 ओवर तक क्रीज पर टिके रहना चाहता था और फिर यह रिकॉर्ड अपने आप बन गया.' संक्रूथ श्रीराम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. मैं क्रिकेट के प्रति इतना जुनूनी हूं कि कई बार मुझसे कहा गया है कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में रुचि है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sankruth Sriram

Trending news

क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS