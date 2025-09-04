वनडे में 160 गेंद पर 486* रन... 23 छक्के और 46 चौके, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी
वनडे में 160 गेंद पर 486* रन... 23 छक्के और 46 चौके, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी

Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 04, 2025, 06:35 AM IST
वनडे में 160 गेंद पर 486* रन... 23 छक्के और 46 चौके, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी

Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 46 चौके और 23 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

वनडे में 160 गेंद पर 486 रन

दरअसल, संक्रूथ श्रीराम नाम के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. एक वनडे मैच में संक्रूथ श्रीराम ने 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. बता दें कि बेंगलुरु के युवा क्रिकेटर संक्रूथ श्रीराम ने यह महारिकॉर्ड बनाया है. नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) ने साल 2014 में ऊटी में अंडर-16 अजहर हसन मेमोरियल इंटर स्कूल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था. ऊटी के जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने तब 40 ओवर के एक वनडे मैच में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

संक्रूथ श्रीराम की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे हेब्रोन स्कूल के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ. फिर भी 15 साल के दसवीं कक्षा के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया है. संक्रूथ श्रीराम ने जो कमाल किया था, वह वनडे क्रिकेट (एकदिवसीय क्रिकेट) में पहले कभी नहीं देखा गया है. संक्रूथ श्रीराम की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने निर्धारित 40 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 605 रन बनाए.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी

संक्रूथ श्रीराम ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ 160 गेंदों में 23 छक्कों और 46 चौकों की मदद से नाबाद 486 रन बनाए. धनुष प्रियन (नाबाद 70) ने संक्रूथ श्रीराम का अच्छा साथ दिया. इस ओपनिंग जोड़ी ने 605 रनों की अटूट साझेदारी की और जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने 605 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में हेब्रोन स्कूल की पूरी टीम केवल 15 ओवरों में 42 रन पर ढेर हो गई. संक्रूथ श्रीराम की मदद से जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ यह 40 ओवर का वनडे मैच 563 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

विराट कोहली के बहुत बड़े फैन

संक्रूथ श्रीराम ने अपनी इस पारी के बाद कहा था, 'जब मैं मैदान पर उतरा, तो मैं बस रन बनाना चाहता था ताकि अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकूं. मेरे कोच ने मुझे साफ-साफ कहा था कि मेरा ध्यान पूरे 40 ओवर तक टिके रहने पर होना चाहिए, जो हमारी टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. इसलिए, मैं पूरे 40 ओवर तक क्रीज पर टिके रहना चाहता था और फिर यह रिकॉर्ड अपने आप बन गया.' संक्रूथ श्रीराम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. मैं क्रिकेट के प्रति इतना जुनूनी हूं कि कई बार मुझसे कहा गया है कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में रुचि है.

