पाकिस्तान से बड़ा दामाद... LIVE शो पर हफीज से भिड़ गए शादाब खान के ससुर, तमाशा देखते रहे अख्तर; VIDEO वायरल

Mohammad Hafeez-Saqlain Mushtaq Fight: इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली है. मैच के बाद एक पाकिस्तानी क्रिकेट शो पर सकलैन मुश्ताक अपने दामाद शादाब खान के बचाव में मोहम्मद हफीज से भिड़ गए. दोनों में जोरदार बहस हुई. शोएब अख्तर तमाशा देखते रहे.
Trending Photos
Mohammad Hafeez-Saqlain Mushtaq Fight: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को इंग्लैंड ने सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इस हार के बाद पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने देश से आगे अपने दामाद शादाब खान को रखा और उनके बचाव में लाइव टीवी पर मोहम्मद हफीज से भिड़ गए.
दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शादाब खान ने बल्ले से तो प्रभावित किया है, लेकिन गेंद से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद क्रिकेट शो पर चर्चा करते हुए मोहम्मद हफीज शादाब की गेंदबाजी पर सवाल उठा रहे थे. हालांकि, दामाद की इज्जत उछलते देख ससुर सकलैन मुश्ताक से रहा नहीं गया और उन्होंने बेवजह बहस शुरू कर दी. शो में मौजूद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी ये तमाशा देख रहे थे.
दामाद शादाब के लिए हफीज से भिड़े सकलैन मुश्ताक
पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन पर सवाल उठाते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर हैं या गेंदबाजी ऑलराउंडर. मेरे हिसाब से तो उनका मुख्य रोल लेग स्पिनर का है. इसके बाद सकलैन मुश्ताक गुस्सा गए और कहा कि शादाब खान नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं और वो अगर बल्लेबाजी से मैच जिताते हैं तो क्या दिक्कत है? हफीज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं भी ऑफ स्पिन करता था, लेकिन मेरा काम पहले नंबर-3 पर बल्लेबाजी करना था... गेंदबाजी नहीं. शादाब खान बल्लेबाज हैं या गेंदबाज? इस मुद्दे पर दोनों में तीखी बहस हुई. शो में मौजूद शोएब अख्तर ने इस मामले में चुप्पी साधी रखी, लेकिन वो हंसते दिखे. इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में शादाब खान ने बिना विकेट चटकाए अपने 3 ओवर में 31 रन लुटा दिए.
— SheR•ALI (@Sher__Ali) February 24, 2026
सलमान आगा की कप्तानी पर भी उठे सवाल
इसी शो में मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सलमान अपनी जिद्द पर अड़े हुए हैं और इसलिए खुद नंबर-3 पर बैटिंग कर रहे हैं. उनके इस जिद्द के कारण बाबर आजम उस नंबर पर खेल रहे हैं, जहां वो किसी काम के नहीं हैं. वहीं, हफीज ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में सलमान आगा की कप्तानी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब 8वें ओवर में उस्मान तारिक ने विकेट हासिल की तो उन्हें अगले ओवर में क्यों हटाया गया? शोएब अख्तर ने भी हफीज से सहमति जताई. हालांकि, सकलैन मुश्ताक ज्यादातर समय शादाब खान को बचाने में लगे रहे.
ये भी पढ़ें: IND vs ZIM मैच से पहले शिवम दुबे का ICC रैंकिंग में जलवा, पहली बार इस नंबर पर जमाया कब्जा